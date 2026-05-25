هواپیمای آمریکایی بر فراز اروپا سیگنال اضطراری صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، سازمان نظارت هوایی اتحادیه اروپا اعلام کرد یک هواپیمای ترابری آمریکایی که از رومانی برخاسته بود، در آسمان اروپا سیگنال اضطراری ارسال کرد.

فضای هوایی اروپا در هفته های اخیر به شدت ناامن شده و کشورهای مختلف از شناسایی و رهگیری پهپادهای ناشناس خبر داده اند.

برخی کشورها از جمله استونی، فضای هوایی خود را به روی اوکراین بستند تا مانع از عبور احتمالی پهپادهای اوکراینی به سمت روسیه شوند.

جنگ اوکراین و روسیه که در ابتدا به صورت دریایی، زمینی و هوایی آغاز شد در حال تبدیل شدن به جنگ موشکی و پهپادی است و پهپادها به مهمترین ابزار این جنگ تبدیل شده اند.