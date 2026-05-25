  1. بین الملل
  2. اروپا
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۶

هواپیمای آمریکایی بر فراز اروپا سیگنال اضطراری صادر کرد

هواپیمای آمریکایی بر فراز اروپا سیگنال اضطراری صادر کرد

در شرایطی که تنش‌ها بین مسکو و بروکسل، فضای هوایی اروپا را ناامن کرده است یک هواپیمای ترابری آمریکا بر فراز اروپا سیگنال اضطراری صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، سازمان نظارت هوایی اتحادیه اروپا اعلام کرد یک هواپیمای ترابری آمریکایی که از رومانی برخاسته بود، در آسمان اروپا سیگنال اضطراری ارسال کرد.

فضای هوایی اروپا در هفته های اخیر به شدت ناامن شده و کشورهای مختلف از شناسایی و رهگیری پهپادهای ناشناس خبر داده اند.

برخی کشورها از جمله استونی، فضای هوایی خود را به روی اوکراین بستند تا مانع از عبور احتمالی پهپادهای اوکراینی به سمت روسیه شوند.

جنگ اوکراین و روسیه که در ابتدا به صورت دریایی، زمینی و هوایی آغاز شد در حال تبدیل شدن به جنگ موشکی و پهپادی است و پهپادها به مهمترین ابزار این جنگ تبدیل شده اند.

کد مطلب 6840251

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها