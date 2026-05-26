۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

آمار متوفیان ناشی از غرق‌شدگی در خوزستان کاهش یافت

اهواز - مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان گفت: میزان مرگ‌ومیر ناشی از غرق‌شدگی در استان خوزستان طی سال ۱۴۰۴ نسبت به سال پیش از آن با کاهش بیش از ۱۰ درصدی به ۱۲۳ نفر رسیده است.

سید فرزاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات آمار غرق‌شدگی در سطح استان اظهار کرد: در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۱۲۳ نفر بر اثر غرق‌شدگی در مناطق مختلف استان جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۱۰۰ نفر مرد و ۲۳ نفر زن بوده‌اند.

وی با مقایسه این آمار نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن افزود: تعداد متوفیان ناشی از غرق‌شدگی در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۳۷ نفر گزارش شده بود که از این آمار ۱۱۳ نفر به مردان و ۲۴ نفر به زنان اختصاص داشت.

مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان در ادامه توضیح داد: با بررسی و مقایسه این داده‌ها مشخص می‌شود که میزان تلفات جان‌باختگان در این بخش با کاهش ۱۰.۲۲ درصدی همراه بوده است.

