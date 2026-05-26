سید فرزاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات آمار غرقشدگی در سطح استان اظهار کرد: در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۱۲۳ نفر بر اثر غرقشدگی در مناطق مختلف استان جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۱۰۰ نفر مرد و ۲۳ نفر زن بودهاند.
وی با مقایسه این آمار نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن افزود: تعداد متوفیان ناشی از غرقشدگی در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۳۷ نفر گزارش شده بود که از این آمار ۱۱۳ نفر به مردان و ۲۴ نفر به زنان اختصاص داشت.
مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان در ادامه توضیح داد: با بررسی و مقایسه این دادهها مشخص میشود که میزان تلفات جانباختگان در این بخش با کاهش ۱۰.۲۲ درصدی همراه بوده است.
