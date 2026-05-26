به گزارش خبرنگار مهر، محمدنبی شهیکیتاش، روز سهشنبه در نشست هماندیشی و تبیین برنامههای راهبردی توسعه فناوری در پارکهای علم و فناوری اظهار داشت: برنامهریزی شده است ۵۰ برج فناوری با مشارکت سرمایهگذاران راهبردی احداث شود تا در اختیار واحدهای دانشبنیان و فناور قرار گیرد؛ اقدامی که میتواند نقش موثری در توسعه زیرساختهای فناوری کشور داشته باشد.
وی افزود: در توافقنامههای جدید، همان استانداردهای پیشبینیشده برای برجهای فناوری لحاظ شده و هر پارکی که بتواند سرمایهگذار راهبردی جذب و مدل اقتصادی مشخصی ارائه کند از حمایتهای صندوق نوآوری و شکوفایی بهرهمند خواهد شد.
شهیکیتاش با تاکید بر ضرورت استفاده حرفهای و مستمر از ظرفیت صندوق نوآوری گفت: روسای پارکهای علم و فناوری باید بهصورت جدی از این ظرفیتها استفاده کنند، زیرا ۴۴ صندوق پژوهش و فناوری کشور میتوانند بازوی مهمی برای توسعه فناوری و شرکتهای دانشبنیان باشند.
معاون وزیر علوم با انتقاد از عملکرد برخی پارکها در حوزه اعتبار مالیاتی افزود: بهجز تعداد محدودی از پارکها، بسیاری از مجموعهها هنوز نتوانستهاند از ظرفیت اعتبار مالیاتی بهدرستی استفاده کنند؛ در حالی که این ابزار یکی از مهمترین ظرفیتهای توسعه فناوری در کشور است.
وی ادامه داد: برخی استانها با وجود نداشتن زیرساخت صنعتی گسترده، موفق به جذب اعتبار مالیاتی قابل توجهی شدهاند و این نشان میدهد بهرهگیری از این ظرفیت صرفاً محدود به استانهای صنعتی نیست.
شهیکیتاش همچنین از راهاندازی سامانه «زیست» بهعنوان پنجره واحد فناوری و نوآوری خبر داد و گفت: این سامانه بهصورت API به سازمان برنامه و بودجه متصل میشود و میتواند مبنای تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد پارکها قرار گیرد.
وی افزود: بخشی از کاهش بودجه برخی پارکها ناشی از ضعف در ثبت دادهها و تکمیل اطلاعات در سامانه بوده است؛ بنابراین ثبت دقیق اطلاعات و استفاده از ظرفیتهای سامانه اهمیت بالایی دارد.
معاون فناوری وزارت علوم اظهار داشت: سامانه «زیست» علاوه بر ثبت اطلاعات، امکان رصد خدمات، گرنتها، دورههای توانمندسازی، شبکهسازی و کیف پول الکترونیکی را فراهم میکند و بسیاری از خلأهای موجود در سامانههای قبلی را پوشش خواهد داد.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح مدل اقتصادی پارکهای علم و فناوری گفت: پارکها باید بپذیرند که بدون مشارکت بخش خصوصی، توسعه واقعی در زیستبوم نوآوری شکل نخواهد گرفت. آییننامههای جدید از جمله اجاره بلندمدت اراضی و مشارکت عمومی-خصوصی نیز با هدف تسهیل این مسیر تدوین شدهاند.
شهیکیتاش افزود: مدل اقتصادی پارکهای دانشگاهی، دستگاهی و منطقهای با یکدیگر متفاوت است، اما همه آنها باید بتوانند از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه زیرساختها و خدمات فناوری استفاده کنند.
وی همچنین با اشاره به ارزیابی عملکرد پارکها و مراکز رشد کشور گفت: تیمهای تخصصی وضعیت پارکهای دانشگاهی، دستگاهی و منطقهای و همچنین ۶۰ مرکز رشد را بررسی کردهاند تا نقاط قوت و ضعف آنها مشخص شود.
معاون وزیر علوم با تاکید بر ضرورت پرهیز از توسعه کمی مراکز رشد اظهار داشت: ایجاد بیرویه مراکز رشد و نوآوری بدون توان ارائه خدمات حرفهای، نهتنها فرصت نیست بلکه میتواند به تهدید تبدیل شود؛ به همین دلیل رویکرد وزارت علوم، ارتقای کیفیت و اثربخشی نهادهای موجود است.
وی ادامه داد: در قالب برنامههای جدید، ۲۰ مرکز رشد با الگوی تازهای مورد حمایت قرار گرفتهاند و سه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد و گیلان نیز بهعنوان پایلوت ملی زیستبوم نوآوری انتخاب شدهاند.
شهیکیتاش گفت: برای هر یک از این دانشگاهها سبد سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده تا با همافزایی نهادهای نوآوری، الگوی جدیدی از توسعه فناوری در کشور شکل گیرد.
وی همچنین از اجرای برنامههای گسترده توانمندسازی نیروی انسانی خبر داد و افزود: تاکنون ۱۲۰ کارگزار فناوری در استانها آموزش دیدهاند و برنامه تربیت مدیران آینده زیستبوم نوآوری نیز در حال اجراست.
معاون فناوری وزارت علوم با اشاره به آغاز دورههای تخصصی در چین برای مدیران منتخب حوزه فناوری اظهار داشت: هدف این برنامهها تربیت نیروهای توانمند برای تصمیمسازی و مدیریت حرفهای زیستبوم نوآوری کشور است.
وی در ادامه ضعف شبکههای تجاری و خدمات ارزش افزوده در پارکهای علم و فناور را از خلأهای جدی این حوزه دانست و گفت: توسعه خدمات تخصصی، شبکهسازی و دسترسی به بازار باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
شهیکیتاش همچنین از اختصاص منابع جدید برای توسعه حوزه هوش مصنوعی خبر داد و افزود: با توافق وزارت علوم و صندوق توسعه ملی، ۱.۲ همت و ۱۰۰ میلیون دلار برای توسعه هوش مصنوعی اختصاص یافته است، اما تاکنون تنها تعداد محدودی از پارکها توانستهاند از این ظرفیت استفاده کنند.
وی تاکید کرد: پارکهای علم و فناوری باید با جذب شرکتهای پیشران و همکاری با هلدینگهای بزرگ، زمینه اجرای پروژههای بزرگ مقیاس در حوزه فناوری و هوش مصنوعی را فراهم کنند.
معاون وزیر علوم در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای نیمهصنعتی، تکمیل تاسیسات زیربنایی و ایجاد برجهای فناوری از جمله برنامههای اصلی وزارت علوم برای تقویت زیستبوم نوآوری کشور است و پارکهایی که در مسیر واگذاری اراضی و جذب سرمایهگذار فعالتر باشند، از حمایت بیشتری برخوردار خواهند شد.
