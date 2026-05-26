نظارت ۳۴ اکیپ دامپزشکی هرمزگان بر ذبح دام در عید قربان

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی فخرآبادی با اشاره به برنامه‌های اداره‌کل دامپزشکی هرمزگان در آستانه عید قربان اظهار کرد: همزمان با این مناسبت مذهبی، نظارت‌های بهداشتی و دامپزشکی در استان تشدید شده و تیم‌های نظارتی در محل‌های تعیین‌شده مستقر هستند.

وی افزود: با توجه به افزایش ذبح دام در روزهای عید قربان، کنترل سلامت دام، نظارت بر عرضه و کشتار و بررسی شرایط بهداشتی با دقت بیشتری دنبال می‌شود تا از بروز هرگونه مشکل بهداشتی و انتقال بیماری جلوگیری شود.

مدیرکل دامپزشکی استان هرمزگان ادامه داد: در همین راستا ۱۴ تیم ثابت و ۲۰ تیم سیار با حضور ۲۷ دکتر دامپزشک، ۴۷ بازرس بهداشت گوشت و ۲۳ ناظر شرعی این تیم‌ها برای نظارت و بازرسی دام‌های قربانی حضور خواهند داشت.

فخر آبادی با بیان اینکه سلامت دام و حفظ بهداشت عمومی از اولویت‌های اصلی دامپزشکی استان است، گفت: در این ایام تلاش می‌شود مردم دام مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند.

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل بیماری‌های دامی در استان تصریح کرد: با اجرای برنامه‌های مراقبتی و نظارتی، وضعیت بیماری‌ها تحت کنترل قرار دارد و در حال حاضر شرایط استان مطلوب است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش همکاری دستگاه‌های اجرایی و مردم در موفقیت برنامه‌های دامپزشکی، خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی و رعایت اصول بهداشتی در کاهش مخاطرات این حوزه نقش مهمی دارد.

فخرآبادی در پایان تأکید کرد: دامپزشکی هرمزگان با آمادگی کامل، نظارت‌های خود را در ایام عید قربان ادامه می‌دهد و تلاش می‌کند این مناسبت مذهبی در فضایی سالم و ایمن برگزار شود.