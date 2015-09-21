به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی پور ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در جهانی زندگی می‌کنیم که اگر نگاه ما نگاه واحدی نباشد، دستیابی به سلامت انسان، دام و محیط زیست به سادگی محقق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه عید قربان عیدی عزیز و قابل توجه در بین مسلمانان است، افزود: زمانی که مباحث فنی و بهداشتی مطرح می‌شود باید نگاه ما یک نگاه کارشناسی حتی به اعیاد باشد.

وی گفت: در عید قربان حسب سنت حسنه و گاها به خاطر ورود حجاج اقدامی با عنوان قربانی کردن دام صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه چند سالی است سازمان دامپزشکی نسبت به مسائل قربانی کردن حساس شده و با جدیت در این بحث ورود کرده است، ادامه داد: سازمان دامپزشکی اقدامی را به صورت ملی طی چند روز گذشته با عنوان طرح تشدید اقدامات کنترل بهداشتی به مناسبت عید قربان آغاز کرده است.

وی دلیل اصلی طرح را وجود بروز بیماری‌های نو ظهوری که طی چند سال گذشته پنج قاره جهان را متأثر کرده دانست و گفت: یکی از بیماری‌های خطرناک و کشنده تب کریمه کنگو است که طی ۱۵ سال گذشته ظهور کرده و تمام استان‌های کشور به این ویروس کشنده آلوده هستند.

هشدار دامپزشکی در باره تب کریمه کنگو

وی با بیان اینکه طی این چند سال این بیماری نتوانسته سونامی در جامعه ما ایجاد کند، اظهار داشت: اگر چه کنترل بیماری تب کریمه کنگو کار ساده ای نیست ولی دامپزشکی با طرح تشدید نظارت بهداشتی این بیماری مهلک را کنترل کرده است.

رفیعی پور با تاکید بر اینکه نباید ذبح دام در خارج از کشتارگاه‌ها صورت گیرد، ادامه داد: ذبح دام در خارج از کشتارگاه‌ها خطر بروز و شیوع بیماری‌های خطرناک از جمله تب کریمه کنگو را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی با توجه هم مرزی با افغانستان باید مسائل بهداشتی آن جدی گرفته شود، گفت: طی یک سال گذشته هیچ گزارشی حتی مشکوک به بیماری انسانی تب کریمه کنگو از طرف دانشگاه علوم پزشکی در استان نداشته‌ایم.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید همچنان بیماری تب کریمه کنگو جدی گرفته شود، گفت: با آموزش، تجهیز و راه اندازی کشتارگاه‌های صنعتی و بهداشتی دام طی چند سال گذشته ۴۰ درصد رشد کشتارگاه‌های صنعتی و بهداشتی را در سطح کشور و استان داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه در طرح تشدید نظارت، دام قبل از کشتار، در حین کشتار و همچنین پس از کشتار مورد نظارت کارشناسان دامپزشکی قرار می‌گیرد، ادامه داد: این کار به ۲ دلیل احراز سلامت گوشت و عقیم سازی عوامل بیماری زا در گوشت انجام می‌گیرد تا بتوانیم گوشت با کیفیت در اختیار مردم قرار دهیم.

رفیعی پور با بیان اینکه عید قربان بهانه ای است که مردم را متوجه برخی مسائل حساس پیرامون کنیم، گفت: در علم دامپزشکی به دنبال زنجیره ردیابی بهداشتی هستیم که از مزرعه شروع، حمل ونقل و در آخر به میدان دام و کشتارگاه می‌رسد.

همکاری ۹۵ دامپزشک و کارشناس در طرح نظارتی عید قربان

وی با اشاره به اینکه وجود میدان دام و کشتارگاه بزرگ‌ترین کمک برای رعایت ضوابط و قوانین بهداشتی است، اظهار داشت: دامی که از میدان دام تهیه نشود از نظر سازمان دامپزشکی دام خطرناک و آلوده محسوب می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: در راستای اجری طرح تشدید نظارت در عید قربان برای تسریع در کار مردم قربانگاه‌هایی را در مکان‌های خاص تحت کنترل و نظارت سازمان دامپزشکی ایجاد خواهیم کرد.

رفیعی پور با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۲ کشتارگاه در سراسر استان وجود دارد، ادامه داد: ۲۴ اکیپ ثابت، ۲۷ اکیپ سیار موتوری و خودرویی در سطح شهرهای استان در حال بازدید و نظارت هستند.

وی ادامه داد: ۲۶ همکار دامپزشک، ۵۹ نفر بازرس بهداشتی و ۱۰ ناظر ذبح شرعی در روز عید قربان از ساعت ۷ صبح الی ۱۳ در میدان‌های دام و کشتارگاه‌ها انجام وظیفه خواهند کرد.

کاهش بیماری‌های مشترک بین انسان و دام در استان

وی گفت: طی یک ماه گذشته برنامه‌های فشرده ای شروع کردیم و امید واریم نظارت امسال فراگیر تر از سال‌های گذشته صورت پذیرد.

وی با اشاره به اینکه تب کریمه کنگو هیچ آثار بیماری را در دام ندارد، گفت: امکان قضاوت برای مردم در بحث شرعی و بهداشتی دام وجود ندارد و اگر مردم این کار را انجام دهند جامعه اطراف را در معرض بیماری و خطر قرار خواهند داد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی مهم‌ترین خبر طی ارزیابی یک سال گذشته را در خصوص کاهش بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک میان انسان و دام دانست و گفت: کاهش بیش از ۵۰ درصد بیماری‌های دامی مثل تب برفکی را در سراسر استان داشته‌ایم.

وی گفت: طی یک سال گذشته اقدامات واکسیناسیون فراگیر و به موقع، پایش و مراقبت از بیماری‌های دامی، برداشت و ارسال نمونه‌های دامی، سم پاشی اماکن دامی، اعمال قرنطینه و کنترل جابجایی دام را انجام داده‌ایم.

کاهش ۶۵ درصدی تب مالت

رفیعی پور ادامه داد: طی اقدامات ۶ ماهه گذشته که جنبه آموزشی بیشترین بازخورد آن بوده بیش از ۶۵ درصد کاهش ابتلای انسانی تب مالت داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه در ۶ ماهه اول سال جاری ۱۴ میلیون جوجه ریزی در مرغداری‌های استان داشته‌ایم؛ بیان داشت: حدود ۱۳۰ میلیون وعده غذایی را نظارت بهداشتی فقط برای مرغ داشته‌ایم.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی از نظارت بر ذبح ۴۰ هزار رأس دام طی این مدت در استان خبر داد و افزود: بیش از ۱۰۸ تن عسل در شش ماهه نخست سال جاری در استان تولید شده است.

وی با بیان اینکه ۲۰۰ تن آبزیان تولیدی تحت نظارت سازمان دامپزشکی داشته‌ایم، بیان کرد: موافقت نامه ای بین سازمان دامپزشکی، سازمان راهداری و حمل و نقل و وزارت اطلاعات با موضوع اصلی که همه محصولات باید با کد رهگیری جابجا شوند از آذر ماه اجرایی می‌شود.

رفیعی پور عنوان کرد: اجرای طرح ردیابی تولید گوشت مرغ از مزرعه تا خانه را تا مهر ماه خواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه به سیستم پایش مواد غذایی باید اهمیت ویژه ای داده شود، گفت: هفته دامپزشکی از ۸ مهر ماه تا ۱۴ مهر ماه با شعار سلامت غذا از مزرعه تا سفره است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی بیان داشت: طی ۶ ماه گذشته ۲ کمیته مهم به دبیری دامپزشکی و ریاست معاون عمرانی استاندار تحت عنوان کمیته تخصصی ساماندهی بهداشتی امور کشتارگاه‌ها و کمیته ارتقاء کیفیت شیر خام استارت خورده است که امیدواریم خیر و برکت آن به مردم استان برسد.

هشدار برای بیماری کیست هیداتیک

رئیس سازمان نظام دامپزشکی خراسان جنوبی نیز در این نشست عنوان کرد: اگر کاهش تب مالت در استان اتفاق افتاده به دلیل فعالیت کارکنان دامپزشکی بوده که خود را در معرض بیماری برای سلامت مردم و جامعه قرار داده‌اند.

کمیلی تصریح کرد: یکی دیگر از بیماری‌هایی که در ایام عید قربان داریم بیماری کیست هیداتیک است که فقط با کنترل سازمان دامپزشکی با معاینه امحا و احشاء دام صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در رابطه با هفته دامپزشکی تبلیغات محیطی را به صورت بنر و پوستر، دوره‌های آموزشی برای افزایش سطح علمی همکاران، کارگروه‌های استانی و شهرستانی، دیدار با مسئولین سیاسی و مذهبی استان برنامه ریزی کرده‌ایم.

وی برگزاری همایش نکوداشت روز ملی دامپزشکی، برگزاری جشن بزرگ خانوادگی دامپزشکی، تقدیر از دامپزشکان و بازنشستگان، غبار روبی مزار شهدا و دیدار با خانواده‌های شهدای دامپزشکی را از دیگر برنامه‌های هفته دامپزشکی برشمرد.