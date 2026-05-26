به گزارش خبرگزاری مهر، فرید مجاهدی با تبیین برنامههای راهبردی سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: تحقق اهداف پیشبینی شده در «زیستبوم اشتغال استان» مستلزم نظارت هوشمند، تسهیلگری در صدور مجوزها و حمایت همهجانبه از طرحهای کارآفرینی در شهرستانهای دهگانه است.
وی پایش مستمر تعهدات اشتغال دستگاههای اجرایی را ابزاری برای ارزیابی دقیق عملکردها دانست و افزود: بهبود فرآیندهای ثبت و تحلیل دادهها در سامانههای مرجع، نقشی حیاتی در شفافیت و ارتقای کیفیت خدمات اشتغالزایی ایفا میکند.
در این جلسه همچنین چالشهای موجود در مسیر ایجاد فرصتهای شغلی جدید بررسی و راهکارهای عملیاتی برای بهبود فرآیندهای نظارتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
