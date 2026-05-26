به گزارش خبرگزاری مهر، بابک امرایی در جلسه با مدیرکل منابع طبیعی لرستان با اشاره به اهمیت ویژه صیانت از عرصههای منابع طبیعی، اظهار داشت: جلسات متعددی در خصوص فرهنگسازی صیانت از عرصههای جنگلی در سطح شهرستان معمولان با حضور اقشار مختلف مردم، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها برگزار شده است.
وی افزود: در جلسه ستاد بحران با محوریت اطفای حریق وظایف تمام دستگاهها در همکاری با منابع طبیعی در حفظ پوشش جنگلی تشریح و ابلاغ شد و طرفیت بخشداریها و دهیاریها نیز در کنار یگان حفاظت قرار خواهد گرفت.
فرماندار معمولان، ادامه داد: ایجاد آتشبرها در عرصههای جنگلی از سوی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان با همکاری بخشداریها در حال انجام است و در بحث خرید دمنده و ساماندهی نیروهای داوطلب مردمی نیز برنامهریزی لازم انجام شده است.
