۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

احداث «آتش بر» در عرصه‌های طبیعی معمولان برای جلوگیری از حریق

معمولان - فرماندار معمولان از احداث «آتش بر» در عرصه‌های طبیعی این شهرستان برای جلوگیری از حریق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک امرایی در جلسه با مدیرکل منابع طبیعی لرستان با اشاره به اهمیت ویژه صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی، اظهار داشت: جلسات متعددی در خصوص فرهنگ‌سازی صیانت از عرصه‌های جنگلی در سطح شهرستان معمولان با حضور اقشار مختلف مردم، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها برگزار شده است.

وی افزود: در جلسه ستاد بحران با محوریت اطفای حریق وظایف تمام دستگاه‌ها در همکاری با منابع طبیعی در حفظ پوشش جنگلی تشریح و ابلاغ شد و طرفیت بخشداری‌ها و دهیاری‌ها نیز در کنار یگان حفاظت قرار خواهد گرفت.

فرماندار معمولان، ادامه داد: ایجاد آتش‌برها در عرصه‌های جنگلی از سوی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان با همکاری بخشداری‌ها در حال انجام است و در بحث خرید دمنده و ساماندهی نیروهای داوطلب مردمی نیز برنامه‌ریزی لازم انجام شده است.

