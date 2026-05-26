۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

آغاز مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی در شرکت توزیع برق هرمزگان

بندرعباس- مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی در قالب پروژه ملی مهتاب در استان هرمزگان با حضور ۹۶ تیم عملیاتی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مانور به صورت همزمان در سراسر کشور و باحضور تیم های عملیاتی جهت جمع آوری انشعاب‌های غیر مجاز ، جمع آوری روشنایی های نامتعارف و بدمصرف و مدیریت بار مصارف کشاورزی فعالیت خود را آغاز کرد.

حمید ساعدپناه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در مراسم آغاز این مانور گفت: طرح مهتاب به منظور مقابله با انشعابات غیرمجاز، شناسایی کنتورهای معیوب، مدیریت بدمصرفی‌ها و نصب انشعابات در صف انتظار اجرا می‌شود تا شبکه توزیع برق از تخلفات و آسیب‌ها پاکسازی شود.

ساعدپناه با اشاره به گستردگی این مانور در استان گفت: این عملیات همزمان در ۲۱ امور و اداره برق استان اجرا شد و در آن ۲۵۰ نیروی عملیاتی، ۱۵۰ نیروی پشتیبان و ۹۶ اکیپ حضور داشتند.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای مستمر این مانورها، بخش قابل توجهی از انشعابات غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شود و شبکه توزیع برق استان از این تخلفات پاکسازی شود.

ساعدپناه ادامه داد: در خردادماه، مانورهای ملی و استانی به‌صورت هفتگی ادامه خواهد داشت تا شبکه برق برای عبور موفق از پیک تابستان آماده شود.

وی مطرح کرد: هدف این است که با مدیریت مصرف و کاهش تلفات، خاموشی در بخش‌های خانگی، تجاری و سایر تعرفه‌ها به حداقل برسد و تابستانی بدون تنش در حوزه برق سپری شود.

کد مطلب 6841539

