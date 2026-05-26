آغاز مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی در شرکت توزیع برق هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، این مانور به صورت همزمان در سراسر کشور و باحضور تیم های عملیاتی جهت جمع آوری انشعابهای غیر مجاز ، جمع آوری روشنایی های نامتعارف و بدمصرف و مدیریت بار مصارف کشاورزی فعالیت خود را آغاز کرد.
حمید ساعدپناه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در مراسم آغاز این مانور گفت: طرح مهتاب به منظور مقابله با انشعابات غیرمجاز، شناسایی کنتورهای معیوب، مدیریت بدمصرفیها و نصب انشعابات در صف انتظار اجرا میشود تا شبکه توزیع برق از تخلفات و آسیبها پاکسازی شود.
ساعدپناه با اشاره به گستردگی این مانور در استان گفت: این عملیات همزمان در ۲۱ امور و اداره برق استان اجرا شد و در آن ۲۵۰ نیروی عملیاتی، ۱۵۰ نیروی پشتیبان و ۹۶ اکیپ حضور داشتند.
وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای مستمر این مانورها، بخش قابل توجهی از انشعابات غیرمجاز شناسایی و جمعآوری شود و شبکه توزیع برق استان از این تخلفات پاکسازی شود.
ساعدپناه ادامه داد: در خردادماه، مانورهای ملی و استانی بهصورت هفتگی ادامه خواهد داشت تا شبکه برق برای عبور موفق از پیک تابستان آماده شود.
وی مطرح کرد: هدف این است که با مدیریت مصرف و کاهش تلفات، خاموشی در بخشهای خانگی، تجاری و سایر تعرفهها به حداقل برسد و تابستانی بدون تنش در حوزه برق سپری شود.
