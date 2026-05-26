  1. استانها
  2. کردستان
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

جمع‌آوری ۳۲۹ انشعاب غیرمجاز برق در کردستان در قالب طرح سراسری «مهتاب»

جمع‌آوری ۳۲۹ انشعاب غیرمجاز برق در کردستان در قالب طرح سراسری «مهتاب»

سنندج- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان از جمع‌آوری ۳۲۹ انشعاب غیرمجاز و تعویض ۱۱۷ کنتور معیوب در جریان اجرای مانور سراسری طرح «مهتاب» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سلطانی پیش از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، با اشاره به اجرای مانور سراسری «مهتاب» در استان اظهار کرد: این طرح با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی، ارتقای پایداری شبکه و آماده‌سازی زیرساخت‌های برق برای عبور از پیک بار تابستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: مانور عملیاتی طرح «مهتاب» با مشارکت ۵۱ اکیپ عملیاتی و ۱۱۲ نیروی اجرایی، روز دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در ۱۰ شهرستان استان کردستان برگزار شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان ادامه داد: در این عملیات، مجموعه‌ای از اقدامات از جمله شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، تعویض کنتورهای معیوب، بازرسی لوازم اندازه‌گیری، کشف موارد دستکاری کنتورها و اصلاح بخش‌هایی از شبکه توزیع انجام شد.

سلطانی با اشاره به نتایج این مانور گفت: در جریان اجرای طرح، ۶۲۷ مورد تست و بازرسی تجهیزات اندازه‌گیری انجام شد که در نتیجه آن ۳۲۹ انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و ۱۱۷ کنتور معیوب نیز تعویض شد.

وی همچنین از جمع‌آوری ۱۱۹۹ متر کابل غیرمجاز و نصب ۶۸ انشعاب قانونی جدید در سطح استان خبر داد و افزود: شهرستان‌های سنندج شمالی با ۱۰۵ مورد، سنندج جنوبی با ۱۳۵ مورد و مریوان با ۷۶ مورد، بیشترین میزان جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز را به خود اختصاص دادند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، میزان انرژی مدیریت و صیانت‌شده در این طرح معادل مصرف برق ۴۴۶ خانوار است که نشان‌دهنده اثرگذاری مستقیم این اقدام در کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری شبکه توزیع است.

سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: طرح ملی «مهتاب» از برنامه‌های مهم صنعت برق کشور محسوب می‌شود که با رویکرد کاهش تلفات فنی و غیرفنی، ارتقای نظارت بر مصرف و مقابله با انشعابات غیرمجاز، نقش مؤثری در افزایش پایداری شبکه برق و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان دارد.

کد مطلب 6841644

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها