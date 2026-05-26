به گزارش خبرنگار مهر، سعید سلطانی پیش از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان، با اشاره به اجرای مانور سراسری «مهتاب» در استان اظهار کرد: این طرح با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی، ارتقای پایداری شبکه و آمادهسازی زیرساختهای برق برای عبور از پیک بار تابستان در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: مانور عملیاتی طرح «مهتاب» با مشارکت ۵۱ اکیپ عملیاتی و ۱۱۲ نیروی اجرایی، روز دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در ۱۰ شهرستان استان کردستان برگزار شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان ادامه داد: در این عملیات، مجموعهای از اقدامات از جمله شناسایی و جمعآوری انشعابات غیرمجاز، تعویض کنتورهای معیوب، بازرسی لوازم اندازهگیری، کشف موارد دستکاری کنتورها و اصلاح بخشهایی از شبکه توزیع انجام شد.
سلطانی با اشاره به نتایج این مانور گفت: در جریان اجرای طرح، ۶۲۷ مورد تست و بازرسی تجهیزات اندازهگیری انجام شد که در نتیجه آن ۳۲۹ انشعاب غیرمجاز جمعآوری و ۱۱۷ کنتور معیوب نیز تعویض شد.
وی همچنین از جمعآوری ۱۱۹۹ متر کابل غیرمجاز و نصب ۶۸ انشعاب قانونی جدید در سطح استان خبر داد و افزود: شهرستانهای سنندج شمالی با ۱۰۵ مورد، سنندج جنوبی با ۱۳۵ مورد و مریوان با ۷۶ مورد، بیشترین میزان جمعآوری انشعابات غیرمجاز را به خود اختصاص دادند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجامشده، میزان انرژی مدیریت و صیانتشده در این طرح معادل مصرف برق ۴۴۶ خانوار است که نشاندهنده اثرگذاری مستقیم این اقدام در کاهش تلفات و افزایش بهرهوری شبکه توزیع است.
سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: طرح ملی «مهتاب» از برنامههای مهم صنعت برق کشور محسوب میشود که با رویکرد کاهش تلفات فنی و غیرفنی، ارتقای نظارت بر مصرف و مقابله با انشعابات غیرمجاز، نقش مؤثری در افزایش پایداری شبکه برق و بهبود کیفیت خدماترسانی به مشترکان دارد.
