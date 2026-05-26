انصاری: رفع چالش‌ محدودیت منابع آبی نیازمند رویکرد مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری صبح سه‌شنبه در آیین افتتاح تصفیه خانه تکمیلی پساب شهرداری شاهین‌شهر اظهار کرد: همان‌طور که اشاره شد، یکی از چالش‌های اصلی کشور، محدودیت منابع آب بوده که ناشی از مدیریت نادرست در ادوار گذشته است و از این رو، نیازمند رویکردی مناسب برای مقابله با این چالش هستیم.

وی ادامه داد: در همین راستا، شاهد هستیم که امروز در شاهین شهر با استناد به ماده ۲۲ قانون، شهرداری از پساب فاضلاب برای آبیاری فضای سبز استفاده می‌کند.

رئیس سازمان محیط زیست خاطرنشان کرد: توسعه فضای سبز شاهین‌شهر باید با رویکرد استفاده از گیاهان مقاوم به خشکی و روش‌های نوین و هوشمند آبیاری همراه باشد تا ضمن تغذیه آب‌خوان‌ها، با پدیده فرونشست نیز مقابله کند.

انصاری افزود: پروژه تصفیه خانه پساب شاهین‌شهر می‌تواند به عنوان یک الگو برای چرخه آب و استفاده پایدار از پساب در سایر شهرها مورد توجه قرار گیرد.

وی در پاسخ به خواسته نماینده مردم شاهین شهر و میمه درخصوص تخصیص عوارض الایندگی صنایع بزرگ مانند نیروگاه منتظری و پالایشگاه، تصریح کرد: از نمایندگان مجلس انتظار داریم که در قانون‌گذاری، موضوع عوارض آلاینده‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شود که در مرحله اول، صرفاً به رفع آلودگی صنایع اختصاص یابد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: همچنین در حوزه حمل‌ونقل، در شاهین‌شهر، خودروهای دودزا برای حمل بار از پالایشگاه تردد می‌کنند. با توجه به اینکه ۲۵۰۰ کامیون برای حمل بار از این مسیر عبور می‌کنند، مطالبه‌گری شما می‌تواند در پیگیری و حل این مشکل موثر باشد و راهکارهای حمل‌ونقل ریلی را نیز در دستور کار قرار دهد.

انصاری با بیان اینکه ما از ظرفیت‌های مردمی بهره می‌بریم، گفت: باور راسخ ما این است که حفاظت از محیط‌زیست بدون مشارکت مردم و جوانان محقق نمی‌شود. استفاده از این ظرفیت‌ها کمک می‌کند تا فرهنگ محیط‌زیستی در جامعه نهادینه شود.