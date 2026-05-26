خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رژیم صهیونیستی از نخستین ساعات صبح امروز مجددا حملات خود را علیه مناطق مختلف لبنان از سر گرفت. بر اساس این گزارش، جنگنده های اشغالگر منطقه کفر صیر در نبطیه واقع در جنوب لبنان را بمباران کردند.

علاوه بر این مناطق صریفا، کفرا، مجدل سلم، کوثریه الرز و دیر الزهرانی در جنوب لبنان بمباران شدند.

همچنین گزارش شده که جنگنده های رژیم صهیونیستی دست کم شش نوبت منطقه یحمر الشقیف واقع در جنوب لبنان را طی ساعات گذشته بمباران کردند.

نبرد سنگین رزمندگان حزب الله با نظامیان اسرائیلی در محور راهبردی نبطیه

خبرنگار المنار از تحرکات نظامیان اسرائیلی در محور رود لیتانی به سمت زوطر شرقی و تداوم درگیری سنگین رزمندگان مقاومت با اشغالگران خبر دادند.

شهر زوطر الشرقیه در منطقه نبطیه در جنوب لبنان از بامداد امروز شاهد تحرکات گسترده و مکرر اسرائیل برای تسلط بر آن و درگیری های سنگین بین حزب الله و نیروهای اسرائیلی است.

این منابع اعلام کردند که این شهر، خط دفاعی و کلید دسترسی به روستاهای شمال رودخانه لیتانی محسوب می‌شود.

طبق گزارش‌های واصله، نبرد سنگینی در حال حاضر در امتداد رودخانه لیتانی در منطقه دیرسریان در جریان است، جایی که نظامیان اسرائیلی در تلاش هستند تا به سمت شهر زوطر شرقی، واقع در کرانه شمالی رودخانه، روبروی شهر دیرسریان، جایی که ارتش اسرائیل مستقر است، پیشروی کنند.

در این نبرد از تیربار، گلوله‌های توپخانه، موشک و پهپادهای انتحاری استفاده می‌ شود که مانع پیشروی اسرائیل شده و نبرد را به حومه شهر و کرانه رودخانه محدود کرده است.

مقاومت اسلامی لبنان با پهپادهای انتحاری تجهیزات جنگی ارتش اشغالگر را هدف قرار داد.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند: حزب الله تحرکات افسران ارشد ارتش را زیر نظر دارد تا آنها را هدف قرار دهد.

در همین حال، حزب ‌الله لبنان اعلام کرد یک خودروی نظامی هامر اسرائیلی را با پهپاد در مسیر رودخانه لیتانی در شهرک زوطر شرقی در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

بر اساس بیانیه حزب ‌الله، این حمله به آتش گرفتن خودروی نظامی منجر شد.

مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که تجمع خودروهای نظامی و نظامیان ارتش صهیونیستی را نیز در همین منطقه با خمپاره و موشک هدف قرار داده است.

حزب ‌الله همچنین اعلام کرد که یک بولدوزر نظامی D۹ و یک خودروی ارتباطات ارتش رژیم صهیونیستی را نیز در مسیر رودخانه لیتانی با پهپاد هدف قرار داده است.

منابع صهیونیستی اعلام کردند که سه پهپاد شلیک‌ شده از لبنان امروز به مواضع نظامی داخل اراضی تحت کنترل ارتش رژیم صهیونیستی اصابت کرده است.

منابع عبری از زخمی شدن ۳ نظامی اسرائیلی در پی انفجار یک پهپاد انفجاری حزب الله خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد پهپادهای انفجاری شلیک ‌شده از سوی حزب ‌الله در اطراف منطقه نطوعا در الجلیل غربی اصابت کرده‌اند.

همزمان، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در نطوعا، در بخش غربی مرز با لبنان، به ‌دلیل نفوذ پهپاد خبر داد.

رسانه‌های اسرائیلی از اصابت یک پهپاد دیگر در داخل اراضی تحت کنترل ارتش صهیونیستی در مرز لبنان و وقوع آتش‌سوزی در محل خبر دادند.

همزمان، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد آژیرهای خطر در منطقه نطوعا در الجلیل غربی برای چهارمین بار طی یک ساعت به ‌دلیل نفوذ پهپاد به صدا درآمده است. همچنین آژیرهای هشدار در عرب العرامشه، در بخش غربی مرز با لبنان، پس از گزارش نفوذ پهپاد فعال شده است.

این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی همزمان با فراخوان نیروهای ذخیره این رژیم برای گسترش حملات به جنوب لبنان مدعی شد: تل‌آویو نه تنها سرعت حملات را کاهش نمی‌دهد، بلکه خواستار شتاب بخشیدن به آن شده است.

سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل ادعا کرد: ارتش این رژیم به منظور تشدید و گسترش دامنه عملیات نظامی خود در خاک لبنان، روند بسیج و فراخوان نیروهای خود را آغاز کرده است. ارتش از تمامی نظامیانی که حتی در روزهای اخیر ترخیص شده بودند، خواسته است تا فوراً خود را معرفی کنند و به خدمت احتیاط ملحق شوند.

حملات جدید ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی هشدار فوری تخلیه به ساکنان شهر نبطیه در جنوب لبنان صادر کرد.

ارتش صهیونیستی همچنین مدعی شد که شب گذشته بیش از ۱۰۰ هدف را در بقاع و جنوب لبنان مورد حمله قرار داده است.

از سوی دیگر رادیو ارتش صهیونیستی گزارش داد که یک پهپاد حزب الله لبنان بدون فعال شدن آژیرهای خطر به یک پایگاه نظامی در الجلیل اصابت کرد.منابع صهیونیستی از تلفات احتمالی این حمله پهپادی اخباری منتشر نکردند.

شبکه تلویزیونی آی ۲۴ رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که ارتش صهیونیستی به شمال خط زرد در جنوب لبنان حمله کرده و یورش هایی را به این منطقه انجام داده است.

جنگنده های رژیم صهیونیستی نیز مناطقی در شهرک صریفا و ساحل المنصوری در منطقه صور واقع در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.

جروزالم‌پست: اسرائیل توهم وجود بازدارندگی در مرز لبنان را کنار بگذارد

روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی نوشت: اسرائیل باید توهم بازدارندگی در مرزهای شمالی را کنار بگذارد، زیرا واقعیت میدانی نشان می‌دهد حزب‌الله همچنان توان و اراده حمله را حفظ کرده است.

این رسانه صهیونیستی افزود: از زمان اعلام آتش‌بس میان آمریکا، اسرائیل و ایران در ۸ آوریل، ۱۱ نظامی اسرائیلی در لبنان کشته شده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد نه جبهه شمال آرام شده و نه حزب‌الله عقب رانده شده است.

جروزالم پست نوشت: پهپادهای حزب‌الله همچنان شهرک‌های اسرائیلی مانند «متولا» را هدف قرار می‌دهند، مدارس و زندگی روزمره ساکنان شمال مختل شده و آژیرهای هشدار ادامه دارد.

این رسانه صهیونیستی افزود: خطر اصلی، عادی شدن یک «جنگ فرسایشی کم‌شدت» است؛ جنگی که بدون راهبردی قاطع ادامه می‌یابد.

جروزالم پست نوشت: اسرائیل نمی‌تواند برای مدت طولانی، وضعیت کنونی را تحمل کند و اگر پس از اعلام آتش‌بس هنوز نظامیان اسرائیلی کشته می‌شوند به معنای آن است که منطقه وارد ثبات پساجنگ نشده، بلکه تنها در آستانه دور بعدی درگیری قرار دارد.

نقشه تل آویو برای گسترش دامنه تجاوزات علیه لبنان

از سوی دیگر محافل رسانه ای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که ارتش این رژیم در حال سازماندهی کردن نظامیان خود با هدف تشدید حملات علیه لبنان است.

در این گزارش آمده است، ارتش رژیم صهیونیستی از نظامیانی که طی روزهای گذشته خدمت را به پایان رسانده اند خواسته فورا به نیروهای ذخیره بپیوندند.

علاوه بر این شبکه ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد، ارتش این رژیم منطقه رأس الناقوره را تا ۳۱ می به دنبال تشدید درگیری ها در جبهه شمالی منطقه بسته نظامی اعلام کرده است.

موج حملات اخیر صهیونیست‌ها علیه لبنان

طی روز گذشته به دنبال اعلام رسمی ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر آغاز موج جدید حملات، مناطق مختلفی در شرق و جنوب لبنان از جمله استان بقاع زیر آتش سنگین جنگنده‌ها قرار گرفتند.

شبکه المیادین از شرق لبنان گزارش داد که جنگنده‌های اسرائیلی در جریان این موج جدید، برای هشتمین بار شهرک «مشغره» در بقاع غربی را بمباران کردند.

هم‌زمان در جبهه جنوبی، هواپیماهای جنگی ارتش رژیم صهیونیستی شهر «النبطیه» را هدف حملا هوایی خود قرار دادند.

همچنین شهرک‌های «رشکنانیه» و «شحور» از حملات صهیونیست ها در امان نمانده و هدف قرار گرفتند.

رژیم صهیونیستی: طی ۲۴ ساعت به ۷۰ نقطه حمله کردیم

ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض شدید آتش بس لبنان اذعان کرد که طی ۲۴ ساعت ۷۰ نقطه در این کشور را هدف قرار داده است.

خبرگزاری رسمی لبنان نیز گزارش داد تهدید اسرائیل به گسترش حملات در لبنان موجب کوچ اجباری ساکنان حومه جنوبی بیروت شده است.