۵ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۰

تحلیلگر مسائل اسرائیل: تل‌آویو در بن‌بست واقعی به سر می‌برد

کارشناس امور رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم در فیصله دادن به جبهه های درگیری طی سال های گذشته اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سلیمان بشارات کارشناس امور رژیم صهیونیستی تاکید کرد، این رژیم در بن بست راهبردی واقعی به سر می برد و نتوانسته به هیچ کدام از جبهه های درگیری خود از ۷ اکتبر تاکنون در فلسطین، لبنان، سورریه و ایران فیصله دهد.

وی اضافه کرد: این در حالی است که عملیات های نیروهای مقاومت علیه اسرائیل و عمق اراضی اشغالی ادامه دارد.

بشارات تصریح کرد: این بن بست باعث شده بنیامین نتانیاهو به گزینه های دیگر از جمله استفاده بیش از حد از خشونت و تجاوزات نظامی یا در پیش گرفتن روند سیاسی در لبنان دست بزند.

