به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سلیمان بشارات کارشناس امور رژیم صهیونیستی تاکید کرد، این رژیم در بن بست راهبردی واقعی به سر می برد و نتوانسته به هیچ کدام از جبهه های درگیری خود از ۷ اکتبر تاکنون در فلسطین، لبنان، سورریه و ایران فیصله دهد.

وی اضافه کرد: این در حالی است که عملیات های نیروهای مقاومت علیه اسرائیل و عمق اراضی اشغالی ادامه دارد.

بشارات تصریح کرد: این بن بست باعث شده بنیامین نتانیاهو به گزینه های دیگر از جمله استفاده بیش از حد از خشونت و تجاوزات نظامی یا در پیش گرفتن روند سیاسی در لبنان دست بزند.