به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» در گزارشی مدعی شد: اسرائیل جنگ علیه ایران را در کنار آمریکا آغاز کرد، اما اکنون در حالی به پایان آن نزدیک میشود که عملاً از روند تصمیمگیری کنار گذاشته شده است.
این رسانه صهیونیستی افزود: هدف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از جنگ علیه ایران، متوقف کردن تهدید جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای و از بین بردن زرادخانه عظیم موشکی آن بود اما هیچیک از این اهداف بهطور کامل محقق نشده است. جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست، بخش بزرگی از موشکها و ذخایر اورانیوم غنیشده خود را حفظ کرده و کنترل تنگه هرمز را نیز در اختیار دارد.
تایمز اسرائیل مدعی شد که تل آویو نگران مذاکرات بین تهران و واشنگتن است و افزود: دولت ترامپ مذاکرات تعیینکننده با تهران را بدون حضور اسرائیل پیش میبرد و حتی در نشست ویدئوکنفرانسی با رهبران عرب منطقه، نتانیاهو دعوت نشده بود. ترامپ آشکارا نشان داده تصمیم نهایی را خود میگیرد و اسرائیل نقشی حاشیهای یافته است.
این رسانه صهیونیستی نوشت: هرچند نتانیاهو مدعی هماهنگی کامل با ترامپ درباره لزوم حذف تهدید هستهای ایران شده، اما به اسرائیل تضمینی درباره نتیجه نهایی توافق داده نشده و در میز مذاکرات حضور ندارد.
تایمز اسرائیل به نارضایتی اکثر آمریکایی ها از نحوه مدیریت جنگ توسط ترامپ اشاره کرد و نوشت: اکثر آمریکایی ها مخالف تداوم حمایت نظامی و اقتصادی از اسرائیل هستند.
این رسانه صهیونیستی نوشت: اسرائیل جنگ علیه ایران را با آمریکا آغاز کرد، اما پایان آن عمدتاً توسط واشنگتن تعیین خواهد شد؛ در حالی که تهدیدها علیه تل آویو احتمالاً باقی میمانند و حمایت آمریکا نیز بهتدریج کاهش مییابد.
