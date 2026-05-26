به گزارش خبرگزاری مهر، آیین گرامیداشت روز جهانی موزهها و هفته میراث فرهنگی، با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی؛ مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران؛ محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و جمعی از مدیران کشوری، پیشکسوتان حوزه میراث فرهنگی و نمایندگان یونسکو در باغموزه قصر تهران برگزار شد.
همزمان با این آیین، مجموعه فرهنگیتاریخی «لقانطه» پس از حدود هشت سال وقفه، بار دیگر فعالیت خود را آغاز کرد و به چرخه حیات فرهنگی شهر تهران بازگشت.
محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در این مراسم ضمن تبریک هفته میراث فرهنگی، احیای فضاهای تاریخی را یکی از ضرورتهای مهم مدیریت فرهنگی شهر دانست و گفت: مجموعه فرهنگیتاریخی لقانطه پس از حدود هشت سال وقفه در فعالیتها، امروز بار دیگر به چرخه حیات فرهنگی شهر بازگشت. گشایش دوباره این مجموعه، صرفا بازگشایی چند فضای فیزیکی نیست، بلکه احیای یک ظرفیت ارزشمند در حیات فرهنگی تهران است؛ ظرفیتی که میتواند در سطح ملی و حتی بینالمللی اثرگذار باشد.
او با تأکید بر اینکه احیای بناهای تاریخی باید به بازگشت آنها به متن زندگی مردم منجر شود، افزود: لقانطه میتواند نقطه پیوند تاریخ، هنر، روایت و زندگی شهری باشد؛ جایی که گذشته صرفا تماشا نمیشود، بلکه با زبان امروز برای نسل جدید بازخوانی و تجربه میشود.
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچنین با اشاره به نقش مجموعههای موزهای در تقویت هویت شهری اظهار کرد: شهر فقط با توسعه کالبدی معنا پیدا نمیکند. شهر زمانی زنده است که زیرساختها و بسترهای فرهنگی و هنری آن نیز پویا، فعال و در دسترس عموم مردم باشد. موزهها و فضاهای تاریخی، اگر درست احیا و روایت شوند، میتوانند محل پیوند نسلها، تقویت حافظه تاریخی و تعمیق هویت شهری باشند.
مهدی چمران نیز در این مراسم با اشاره به جنایات دشمنان علیه آثار تاریخی و فرهنگی کشور گفت: دشمنان ما میراث ارزشمند فرهنگی و تاریخی ما را تخریب میکنند و اگرچه خسارتها قابل جبران و تعمیر است، اما آنچه در حوزه میراث فرهنگی از بین میرود، جایگزینی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: گردآوری خوبی در این مجموعه صورت گرفته اما بهرهبرداری مناسبی از آن نشده بود و به همین دلیل تلاش شد با همکاری شهرداری تهران، سازمان فرهنگی هنری و مجموعه موزه قصر، این فضا در اختیار مردم قرار گیرد.پرونده جنایت «میناب» را در مجامع بینالمللی باز میکنیم
سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هم در این آیین با اشاره به انسجام مردم در برابر دشمن صهیونی گفت: مردم تهران با شهامتتر در خیابان حاضر شدند تا به دشمن بفهمانند تهدید آنها به فرصت تبدیل شده است. امروز خیابان بیانگر یک "انقلاب معرفتی" در جامعه ایران است. هویت و تاریخ این سرزمین قدرت بزرگ ماست.
او از تصویب تشکیل «ستاد ملی میراث فرهنگی» در دولت خبر داد و اظهار کرد: همچنین پیگیر طرح فاجعه مدرسه میناب به عنوان بزرگترین سند جنایت حاکمان کاخ سفید به عنوان جنایت سوم پس از هیروشیما و ویتنام در مجامع بینالمللی هستیم.
صالحی امیری با بیان اینکه به زودی «موزه ملی میناب» در مجموعه سعدآباد افتتاح خواهد شد تا سند جنایت حاکمان بیخرد آمریکا در مجامع حقوقی باشد، گفت: اگر امروز احساس امنیت و غرور میکنیم، به برکت خون شهدا و در رأس آنها سیدالشهدای ما، رهبر شهیدمان است.هیچ جنگی به تمدن ایران لطمه نخواهد زد.
سید احمد محیططباطبایی، رئیس ایکوم ایران نیز با خیرمقدم به حاضران و پاسداشت هفته میراث فرهنگی گفت: به افتخار ایران جانمان و سرزمینی که در تاریخ و تمدن گفتنیهای بسیار دارد، باید ایستاد. هیچ جنگ و اتفاقی نمیتواند لطمه کوچکی به این تمدن بزند.
رونمایی از یکی از سردیس «فرخی یزدی» و پروژه ضوابط حریم محلات تاریخی «عودلاجان غربی» و «سنگلج»، پخش کلیپی مستند از آسیبهای واردشده به آثار تاریخی و میراث فرهنگی تهران در دوران جنگ تحمیلی سوم و ادای احترام به مقام شامخ شهدای دانشآموز «مدرسه میناب» از جمله برنامههای این مراسم بود.در بخش پایانی این مراسم، از جمعی از تلاشگران مؤثر در حوزه حفاظت و احیای میراث فرهنگی تقدیر شد.
این برنامه با افتتاح رسمی موزه لقانطه و بازدید مهمانان از بخشهای مختلف باغموزه قصر به پایان رسید.مجموعه فرهنگیتاریخی لقانطه در باغموزه قصر، با شش موزه متنوع شامل موزه ملی کارآفرینان بزرگ ایرانی، موزه ملی تجارتخانههای ایران، موزه ملی قهوه و شکلات، موزه خودرو و موتورسیکلتهای کلاسیک «طهران ـ الف» و موزه قصر لقانطه، میزبان علاقهمندان خواهد بود.
