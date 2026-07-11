تدوین الگوی معماری محله سنگلج برای حفاظت از هویت تاریخی

به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان بیات، با بیان اینکه سنگلج یکی از کهن‌ترین محلات تهران و از مهم‌ترین عرصه‌های شکل‌گیری هویت معماری پایتخت به شمار می‌رود، اظهار کرد: تدوین الگوی معماری این محله با هدف ایجاد چارچوبی منسجم برای طراحی، ساخت‌وساز و ساماندهی مداخلات کالبدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان حفاظت از ارزش‌های تاریخی و پاسخگویی به نیازهای امروز شهر افزود: این الگو بر پایه شناسایی ویژگی‌های تاریخی، کالبدی و معماری سنگلج تدوین می‌شود تا ضمن حفظ اصالت محله، کیفیت مداخلات معماری و شهری نیز ارتقاء یابد.

بیات تصریح کرد: الگوی معماری سنگلج می‌تواند به‌عنوان سندی راهبردی، مبنای تصمیم‌گیری در فرآیند طراحی و اجرای پروژه‌های آتی قرار گیرد و از بروز مداخلات ناهماهنگ با هویت تاریخی این محدوده جلوگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: تدوین این الگو در راستای سیاست‌های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای حفاظت از بافت‌های تاریخی، ارتقای کیفیت محیط شهری و صیانت از هویت معماری محلات ارزشمند پایتخت در حال انجام است.