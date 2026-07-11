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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

تدوین الگوی معماری محله سنگلج برای حفاظت از هویت تاریخی

تدوین الگوی معماری محله سنگلج برای حفاظت از هویت تاریخی

معاون بافت و بناهای تاریخی اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران، از تدوین الگوی معماری محله سنگلج با هدف حفاظت از هویت تاریخی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان بیات، با بیان اینکه سنگلج یکی از کهن‌ترین محلات تهران و از مهم‌ترین عرصه‌های شکل‌گیری هویت معماری پایتخت به شمار می‌رود، اظهار کرد: تدوین الگوی معماری این محله با هدف ایجاد چارچوبی منسجم برای طراحی، ساخت‌وساز و ساماندهی مداخلات کالبدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان حفاظت از ارزش‌های تاریخی و پاسخگویی به نیازهای امروز شهر افزود: این الگو بر پایه شناسایی ویژگی‌های تاریخی، کالبدی و معماری سنگلج تدوین می‌شود تا ضمن حفظ اصالت محله، کیفیت مداخلات معماری و شهری نیز ارتقاء یابد.

بیات تصریح کرد: الگوی معماری سنگلج می‌تواند به‌عنوان سندی راهبردی، مبنای تصمیم‌گیری در فرآیند طراحی و اجرای پروژه‌های آتی قرار گیرد و از بروز مداخلات ناهماهنگ با هویت تاریخی این محدوده جلوگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: تدوین این الگو در راستای سیاست‌های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای حفاظت از بافت‌های تاریخی، ارتقای کیفیت محیط شهری و صیانت از هویت معماری محلات ارزشمند پایتخت در حال انجام است.

کد مطلب 6884848

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