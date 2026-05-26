اعمال قانون بیش از ۴۶ هزار فقره تخلف مربوط به پلاک خودروها

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: از اول فروردین ماه سال جاری تا کنون، بیش از ۴۶ هزار فقره تخلف مرتبط با پلاک خودرو در پایتخت شناسایی و اعمال قانون شد؛ تخلفاتی که از نصب پلاکهای متفرقه تا پوشاندن و مخدوش کردن پلاک را شامل میشود و برخی از آنها علاوه بر جریمه، مجازات کیفری نیز در پی دارند.
به گفته موسویپور، تخلفاتی که در این مدت ثبت شدهاند، شامل طیف وسیعی از اقدامات غیرقانونی از سوی رانندگان است. نصب پلاکهای متفرقه و غیرمجاز که هویت خودرو را پنهان میکنند، پوشاندن عمدی پلاک و همچنین مخدوش کردن و از بین بردن اطلاعات پلاک ، از جمله مهمترین این تخلفات به شمار میروند.
رئیس پلیس راهور تهران با تاکید بر اهمیت هویتبخشی به وسایل نقلیه، تصریح کرد: پلاک خودرو، شناسنامه وسیله نقلیه است و هرگونه اقدام برای پنهان کردن یا مخدوش کردن آن، مصداق تلاش برای فرار از قانون و زمینهسازی برای جرایم دیگر محسوب میشود.
وی افزود: در همین راستا، برخی از این تخلفات نه تنها مشمول جریمه سنگین میشوند، بلکه پیگرد قانونی و مجازات کیفری را نیز در پی خواهند داشت و با قاطعیت با متخلفان برخورد خواهد شد.
موسویپور تأکید کرد: هرگونه دستکاری یا تغییر در ارقام و حروف پلاک، جرم محسوب میشود و بر اساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، اگر مالک یا متصرف خودرو در مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییر ایجاد کند، پلاک وسیله نقلیه دیگری را الصاق نماید یا از پلاک جعلی استفاده کند، به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
