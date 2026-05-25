انهدام باند سارقان موتورسیکلت در کاشان

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انهدام باند سرقت موتورسیکلت در کاشان اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در اطراف مراکز تجاری و خرید در سطح شهر کاشان، مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی ابراز کرد: طی بررسی مقدماتی و میدانی بعمل آمده توسط ماموران انتظامی مشخص شد سارقان به سراغ موتورسیکلت‌های پارک شده در اطراف مراکز تجاری و خرید می‌رفتند و پس از سرقت موتورسیکلت به سرعت از محل متواری می شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان تصریح کرد: طی بازجویی های اولیه بعمل آمده مشخص شد سارقان پس از سرقت، موتورسیکلت‌های سرقتی را به فردی به عنوان مالخر به فروش می رسانده و در ادامه فرد مالخر موتورهای سرقتی را به صورت قولنامه ای و با قیمت پایین تر به فروش می‌رساند.

وی خاطرنشان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام یک سری اقدامات تخصصی و پلیسی موفق شدند اعضای باند سه نفره سارقان را شناسایی و طی هماهنگی با مقام قضایی و در یک عملیات ضربتی متهمان را به همراه فرد مالخر داخل مخفیگاهشان دستگیر کنند که متهمان به ۱۲ فقره سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ کاکاوند با اشاره به اینکه هنگام مراجعه به مراکز تجاری و خرید از رها کردن موتورسیکلت بدون تجهیزات ایمنی بالا خودداری کنید، خاطر نشان کرد: ساده‌ترین راه برای جلوگیری از به سرقت رفتن موتورسیکلت استفاده از قفل و زنجیر است که علاوه بر اینکه هزینه چندانی برای مالک موتور دربر ندارد، به سرقت رفتن آن را هم سخت می‌کند.

وی افزود: امن‌ترین جا برای پارک کردن موتور سیکلت پارکینگهای عمومی است و در صورت دور بودن پارکینگ از محدوده‌ای که حضور دارید آن را در نقطه‌ای امن و مورد اطمینان و با زدن قفل مناسب پارک کنید و با رعایت نکات فوق و فراهم کردن تجهیزات و ابزار مورد نیاز از به سرقت رفتن موتورسیکلت خود جلوگیری کرده و در صورت مواجهه با سرقت، در اولین قدم پس از تماس با پلیس ۱۱۰ موضوع را به مراجع انتظامی گزارش دهید.