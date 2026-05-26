تمهیدات ترافیکی پلیس تهران برای مراسم عرفه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به برگزاری مراسم پرفیض دعای عرفه در عصر سهشنبه در اماکن زیارتی ،مصلای بزرگ تهران و اکثر میادین و معابر پایتخت، گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نیز تمهیدات لازم را برای این مراسم پیشبینی کرده است.
وی با بیان اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی در اطراف اماکن تجمعی و شلوغ حضور خواهند داشت، افزود: در صورت ازدحام جمعیت و سنگین شدن حجم ترافیک، مأموران ما آمادگی کامل دارند تا نسبت به روانسازی و مدیریت ترافیک در اطراف محلهای برگزاری، بهویژه اماکن شلوغ و پرتردد، اقدام کنند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر حضور پلیس راهنمایی و رانندگی در اطراف این مراکز، از شهروندان شرکتکننده در مراسم خواست خودروهای خود را در محلهای مجاز پارک کنند و از توقف در پیادهروها و حریم تقاطعها خودداری کنند.
وی همچنین توصیه کرد که شهروندان تا حد امکان برای حضور در این مراسم از وسایل حملونقل عمومی مانند اتوبوس و مترو استفاده کنند.
وی همچنین از موتورسواران خواست با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، از ترددهای ناایمن و توقفهای غیرمجاز در اطراف اماکن برگزاری مراسم خودداری کنند و حتما از کلاه ایمنی استفاده کنند تا هم امنیت خودشان حفظ شود و هم در روند ترافیک اختلالی ایجاد نشود.
