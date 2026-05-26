کلنگ زنی مدرسه ۱۸ کلاسه شهید ابوالفضل نداطلب ادیمی در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، آئین کلنگ زنی مدرسه ۱۸ کلاسه شهید ابوالفضل ندا طلب ادیمی ظهر سه شنبه با حضور حمیدرضا خان محمدی، معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و در راستای اجرای طرح نهضت توسعه عدالت فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی، برگزار شد.

در این آئین حمیدرضا خان محمدی با تأکید بر اهمیت هم افزایی میان مسئولان و مردم برای رفع مشکلات آموزشی، افزود: با نگاه ویژه ای که در بالاترین سطوح اجرایی کشور وجود دارد، فرآیند کیفیت بخشی به فعالیت های فرهنگی و آموزشی با قوت آغاز و در حال انجام است.