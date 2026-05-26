سرهنگ حجت پرهیزگار به خبرنگار مهر گفت: به منظور هرچه باشکوه تر برگزار شدن مراسم دعای عرفه محدودیت ها و تمهیدات ترافیکی در مسیر بلوار خرمشهر حدفاصل سینما اشراق (سه راه خیام) تا تقاطع خرمشهر و آزادگان محدودیت‌های ترافیکی اعمال که مسیر بلوار مزاری به عنوان جایگزین در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهور انتظامی استان سیستان و بلوچستان ضمن دعوت عموم به حضور در این مراسم باشکوه از شهروندان محترم درخواست کرد: ضمن شکیبایی نسبت به رعایت محدودیت های ترافیکی ایجاد شده همکاری لازم را با پلیس به عمل آورند.