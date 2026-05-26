جانشین فراجا اعلام کرد: آمادگی پلیس در برابر تهدیدات نوین

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی، صبح سه شنبه در نشست تخصصی با فرماندهان، معاونان و روسای پلیسهای تخصصی استان لرستان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام این استان، به تبیین جایگاه مکتب شهادت در امنیت کشور پرداخت.
جایگاه شهدای لرستان در امنیت کشور
سردار رضایی اظهار داشت: تقدیم ۶ هزار و ۷۳۰ شهید توسط استان شهیدپرور لرستان، تنها یک عدد نیست؛ بلکه سند افتخار، ایستادگی و تجلی بصیرت مردمی است که برای حفظ ارزشهای انقلاب از عزیزترین سرمایههای خود گذشتند.
توجه به رنج و صبوری خانوادههای معظم شهدا
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به عمق رنج و صبوری خانوادههای معظم شهدا افزود: وقتی از این آمار سخن میگوییم، باید فراتر از اعداد بیندیشیم؛ باید به رنج یتیمان شهدا، دلتنگیهای جانکاه والدین و ایثارگری همسران معظم شهدا توجه کنیم که با تحمل فراق، ستونهای استوار امنیت کشور را بنا کردند.
مکتب شهادت؛ میراث گرانبها از صدر اسلام تا امروز
سردار رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با ادای احترام به روح پرفتوح امام راحل (ره) و شهدای دوران انقلاب و دفاع مقدس، تصریح کرد: فرهنگ ایثار و شهادت، میراث گرانبهای ما از صدر اسلام تا امروز است؛ همانگونه که تاریخ اسلام با نام «حمزه سیدالشهدا» و کربلا با «سیدالشهدا امام حسین (ع)» مزین گشته و در دوران معاصر، جبهه مقاومت با نام سردار دلها به عنوان «سیدالشهدای مقاومت» درخشیده است.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور تأکید کرد: امروز نیز یاد و خاطره «سیدالشهدای انقلاب اسلامی» برای همه ما چراغ راه است.
سردار رضایی با اشاره به نقش شهدای لرستان در امنیت کشور، تأکید کرد که ایثار ۶ هزار و ۷۳۰ شهید این استان، چراغ راه و سرمایه معنوی پلیس و نیروهای مسلح است و مکتب شهادت، ستون استوار جبهه مقاومت و انقلاب اسلامی ایران محسوب میشود.
ابتکار، ایمان و توکل؛ چگونه مسیر جنگ را تغییر میدهد
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: همین نگاه، روحیهای را در جبهه ایجاد کرد که بعدها به یکی از عوامل اصلی پیروزی در دفاع مقدس تبدیل شد.
وی تصریح کرد: آن رزمنده بعدها در روز عملیات با دستی پر از سلاح و تجهیزات به سمت نیروها بازگشت و نشان داد که در میدان جهاد، ابتکار، ایمان و توکل چگونه میتواند مسیر جنگ را تغییر دهد.
نقش حاج احمد کاظمی در آزادسازی خرمشهر
سردار رضایی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش فرماندهان بزرگ دفاع مقدس در آزادسازی خرمشهر اشاره کرد و گفت: در مرحله نهایی عملیات، با وجود خستگی شدید نیروها و پیچیدگیهای میدانی، حاج احمد کاظمی (رضوانالله علیه) با توکل به خدا، سازماندهی باقیمانده نیروها را بر عهده گرفت و با طراحی دقیق عملیات، مسیر نفوذ به خرمشهر را هموار کرد.
به گفته سردار رضایی، این فرمانده دلاور در گفتوگوهای بیسیم، با فروتنی و صلابت اعلام کرد: «خدا خرمشهر را آزاد کرد»؛ جملهای که به تعبیر وی، خلاصهای از همه حقیقت فتح خرمشهر است.
اتصال رهبر، رزمنده و مردم در صحنه جهاد و مقاومت
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به بازتاب این پیروزی در محضر امام خمینی(ره) افزود: وقتی خبر آزادسازی خرمشهر به امام راحل رسید، ایشان نیز با همان نگاه الهی فرمودند: «خدا خرمشهر را آزاد کرد»؛ و این همان نقطه اتصال رهبر، رزمنده و مردم در صحنه جهاد و مقاومت بود.
سردار رضایی تأکید کرد: سوم خرداد به ما یادآوری میکند که اگر ایمان، اخلاص، تبعیت از ولایت و عمل به تکلیف در کنار هم قرار بگیرند، هیچ مانعی توان ایستادگی در برابر اراده ملت ایران را نخواهد داشت.
لزوم الگوگیری نیروهای انتظامی از مکتب شهدا
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: امروز نیز نیروهای انتظامی و حافظان امنیت کشور باید از همان مکتب درس بگیرند؛ مکتبی که در آن، خدمت بیمنت، مجاهدت خالصانه و توکل بر خداوند رمز موفقیت است.
سردار رضایی، این فرهنگ را مصداق بارز پرهیز از خودبینی و الگوگیری از اخلاص شهدای والامقام دانست.
آمادگی پلیس در برابر تهدیدات نوین
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه بر آمادگی پلیس در برابر تهدیدات نوین تأکید کرد و این آمادگی را وظیفهای اصلی و حیاتی برای نیروهای انتظامی برشمرد.
سردار رضایی با اشاره به اینکه تاکتیکها، آموزشها و گسترش اطلاعات نیروها باید بر اساس تهدیدات نوین شکل گیرد، تصریح کرد: اقدام پلیس متناسب با نوع تهدید خواهد بود.
الگوگیری از اخلاص شهدایی چون حاج قاسم سلیمانی
سردار رضایی در پایان، بار دیگر بر ضرورت الگوگیری از اخلاص شهدایی چون «حاج قاسم سلیمانی» تأکید کرد و این امر را لازمه موفقیت در مسیر خدمت و دفاع از امنیت دانست.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، یاد و خاطره شهدای مظلوم انتظامی در سراسر کشور و بهویژه شهدای گرانقدر سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را گرامی داشت و خاطرنشان کرد: ما راه این دلاورمردان را با قدرت ادامه خواهیم داد و همواره در مسیر خدمت، حضور معنوی آنان را در کنار خود احساس کرده و از نفس قدسیشان برای پیشبرد اهداف انتظامی استمداد میطلبیم.
