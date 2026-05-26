سایه سنگین جنگ با ایران بر اقتصاد بریتانیا؛ هشدار درباره رکود طولانی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه تایمز انگلیس، اتاق بازرگانی بریتانیا (BCC) در گزارشی تکاندهنده هشدار داد که اکثریت قاطع شرکتهای این کشور هماکنون با تبعات جنگ علیه ایران دستوپنجه نرم میکنند یا بهزودی تحت تأثیر آن قرار خواهند گرفت. بر اساس این گزارش، پیامدهای مخرب این بحران اقتصادی ممکن است تا ماههای متمادی ادامه یابد.
نظرسنجی از بیش از ۸۰۰ شرکت بریتانیایی نشان میدهد که ۸۰ درصد از آنها از تأثیرات فعلی یا احتمالی درگیریها در خلیج فارس خبر دادهاند. در این میان، صعود چشمگیر قیمت انرژی و افزایش هزینههای کشتیرانی بیشترین فشار را به بخش بازرگانی وارد کرده است. دادهها حاکی از آن است که ۵۵ درصد شرکتها مستقیماً آسیب دیدهاند و ۲۵ درصد دیگر نیز در انتظار اصابت موج بعدی بحران هستند.
بخش تولید بریتانیا بیشترین خسارت را متحمل شده است؛ بهطوری که ۶۸ درصد از واحدهای تولیدی از اختلال در زنجیره تأمین و رشد هزینهها خبر دادهاند. همچنین ۷۵ درصد از پاسخدهندگان انتظار دارند هزینه انرژی در سال آینده میلادی افزایش یابد که این موضوع میتواند به جهش دوباره تورم در انگلیس منجر شود.
ویلیام بین، رئیس سیاستگذاری تجاری اتاق بازرگانی بریتانیا، در این خصوص اظهار داشت: «پیامدهای جنگ علیه ایران بهطور مستقیم در سراسر انگلیس احساس میشود. حتی اگر آتشبس کنونی به پایان درگیریها منجر شود، تبعات اقتصادی آن به دلیل تغییر معادلات ژئوپلیتیک تا ماهها باقی خواهد ماند.»
در همین راستا، اقتصاددانان موسسه «کیپیامجی» (KPMG) پیشبینی کردهاند که رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال ۲۰۲۶ به دلیل شوک انرژی، تقریباً به نصف کاهش یافته و از ۱.۴ درصد سال گذشته به ۰.۸ درصد سقوط کند. این نهادهای اقتصادی تأکید دارند که افزایش هزینههای استقراض و احتمال بالا ماندن نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلیس، فشار مضاعفی را بر مصرفکنندگان و بازار کار وارد خواهد کرد.
