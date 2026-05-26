فصل پرورش میگو در گناوه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم مقیمی اظهار کرد: عملیات ذخیرهسازی بچه میگو در مجموع ۶۲ هکتار از سطح زیر کشت مزارع پرورشی این شهرستان برای سال زراعی ۱۴۰۵ آغاز شده و تاکنون ۵۱ میلیون قطعه بچه میگو با نظارت کارشناسان این اداره در استخرها رهاسازی شده است.
رئیس اداره شیلات شهرستان گناوه، با اعلام این خبر، بر لزوم رعایت دقیق پروتکلهای فنی برای دستیابی به تولید موفق تأکید کرد و افزود: توسعه صنعت پرورش میگو یکی از محورهای اصلی اقتصاد منطقه است و تمرکز ویژه ما در سال جاری بر مدیریت علمی مزارع و ارتقای شاخصهای سلامت میگوهاست تا در نهایت شاهد محصولی با کیفیت بالا و رقابتپذیر باشیم.
وی بیان کرد: تمامی مراحل ذخیرهسازی با رعایت پروتکلهای بهداشتی و کارشناسان فنی این اداره به صورت مستمر بر فرایند پرورش نظارت دارند و مشاورههای لازم را جهت کاهش مخاطرات به تولیدکنندگان ارائه میدهند.
مقیمی در پایان خاطرنشان کرد: شیلات شهرستان گناوه با تمامی امکانات موجود، در کنار تولیدکنندگان است و از هیچ تلاشی برای رفع چالشهای پیشروی بهرهبرداران دریغ نخواهد کرد.
