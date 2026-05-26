به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه انصاری صبح سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل استاندارد استان بوشهر با اشاره به ظرفیت های بزرگ در استان بوشهر اظهار کرد: صنایع بزرگ حوزه انرژی در نقاط مختلف استان وشهر مستقر است و این استان به عنوان قطب اقتصاد و صنعت شناخته می شود.

وی از استانداردسازی در حوزه تجهیزات سنجش ایمنی فرآیندها و الزامات زیست‌محیطی خبر داد و بیان کرد: حمایت های ویژه ای از استان بوشهر در زمینه تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های مرجع و ارزیابی انطباق در زمینه فرآورده‌های نفتی انجام می شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از تلاش ویژه برای تغییر رویکرد از استانداردهای سنتی و اجباری به سمت تدوین مقررات فنی خبر داد و خاطرنشان کرد: تدوین و اجرای ارزیابی انطباق کالاهای ملوانی و کولبری در استان بوشهر بازخوردهای مثبتی در تسهیل معیشت مرزنشینان داشته است.

وی بیان کرد: یکی از دستورکارهای پژوهشگاه استاندارد تدوین نظام‌نامه استانداردهای تشویقی و خاص برای زنجیره ارزش خرما و آبزیان بوشهر به ویژه میگوی پرورشی است تا زمینه ارتقای برند ملی ایران در بازارهای جهانی فراهم شود.

انصاری با تاکید بر جلوگیری از ارسال کالا به استان‌های همجوار و کاهش هزینه‌های تمام شده برای بازرگانان تصریح کرد: برای تقویت شبکه آزمایشگاهی بوشهر اقدامات مناسبی در دستور کار است.

در این آیین، ایمان موافق دهدشتی به عنوان سرپرست جدید استاندارد استان بوشهر معرفی و از تلاش‌های هادی رنجبر تقدیر شد.