معاون استاندار بوشهر: تجارت دریایی نقش مهمی در اشتغال مردم استان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی صبح سه شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل استاندارد استان بوشهر اظهار کرد: عملکرد سازمان ملی استاندارد می تواند نقش مهم و تاثیرگذاری را در رضایتمندی مردم و تجار داشته باشد.

وی با اشاره به بخشنامه‌های راهگشا و دستورالعمل‌های ویژه سازمان ملی استاندارد در ایام اخیر بیان کرد: اقدامات خوبی در زمینه ترخیص کالاهای اساسی و لبنی در گمرک‌های استان صورت گرفته و شاهد تسهیل فرآیندها هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به اقدامات جهادی برای تسهیل و تسریع در صدور بخشنامه‌های ویژه انطباق کالا به ویژه در حوزه محصولات لبنی افزود: این اقدامات زمینه ساز بهبود فرآیند تجارت رسمی، کاهش هزینه‌های انبارداری و دموراژ شد.

اشتغال ۱۵۰۰ نفر در حوزه استاندارد

وی با اشاره به نقش سازمان استاندارد در زمینه سلامت و امنیت غذایی و همچنین داشتن نقش تسهیل‌گر در توسعه صادرات و واردات تاکید کرد: به میزانی که اجرای قانون در سراسر کشور یکپارچه‌تر و نظام تعرفه‌ها شفاف‌تر باشد، رضایت عمومی از دولت نیز افزایش می‌یابد.

رستمی با اشاره به اشتغال هزار و ۵۰۰ نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیروهای متخصص در بخش آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی مرتبط با صنعت استاندارد افزود: این آمار حتی از بخش‌هایی مثل معدن در استان بوشهر نیز پیشی گرفته است.

وی با اشاره به ظرفیت های دریا و ساحل در استان بوشهر تصریح کرد: ۶۲ درصد از اشتغال منطقه متاثر از بخش خدمات و تجارت بین‌الملل است.

در این آیین، ایمان موافق دهدشتی به عنوان سرپرست جدید استاندارد استان بوشهر معرفی و از تلاش‌های هادی رنجبر تقدیر شد.