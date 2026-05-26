به گزارش خبرنگار مهر، محسن فروغی ظهر امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها در تشریح جزئیات نظارت بر بازار آرد و نان، اظهار داشت: در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و نظارت مستمر بر عرضه کالاهای اساسی، طرح بازرسیهای سرزده گشت مشترک با حضور، مسئول تنظیم بازار و کارشناسان جهاد کشاورزی از نانواییها و فروشگاههای مواد غذایی شهرستان بهصورت میدانی انجام شد.
وی با اشاره به برخورد با متخلفان، افزود: در جریان این بازرسیها، دو واحد نانوایی که با عدم رعایت وزن قانونی چانه، مرتکب تخلف کمفروشی شده بودند، شناسایی شدند. برای این واحدهای صنفی پرونده تعزیراتی تشکیل و برای صدور حکم و جریمه قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی دورود، تأکید کرد: کیفیت و وزن نان، خطقرمز ما است. نظارتها بهصورت روزانه و بدون اغماض ادامه خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود که نان باکیفیت و قیمت مصوب به دست شهروندان عزیز میرسد.
