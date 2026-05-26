۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

تشکیل پرونده تعزیراتی برای نانوایی‌های متخلف دورود

دورود - رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی دورود از تشکیل پرونده تعزیراتی برای نانوایی‌های متخلف این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن فروغی ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها در تشریح جزئیات نظارت بر بازار آرد و نان، اظهار داشت: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت مستمر بر عرضه کالاهای اساسی، طرح بازرسی‌های سرزده گشت مشترک با حضور، مسئول تنظیم بازار و کارشناسان جهاد کشاورزی از نانوایی‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی شهرستان به‌صورت میدانی انجام شد.

وی با اشاره به برخورد با متخلفان، افزود: در جریان این بازرسی‌ها، دو واحد نانوایی که با عدم رعایت وزن قانونی چانه، مرتکب تخلف کم‌فروشی شده بودند، شناسایی شدند. برای این واحدهای صنفی پرونده تعزیراتی تشکیل و برای صدور حکم و جریمه قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی دورود، تأکید کرد: کیفیت و وزن نان، خط‌قرمز ما است. نظارت‌ها به‌صورت روزانه و بدون اغماض ادامه خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود که نان باکیفیت و قیمت مصوب به دست شهروندان عزیز می‌رسد.

