۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

نماز عید قربان در چهارمحال و بختیاری اقامه می‌شود 

شهرکرد - مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری از برپایی نماز عید قربان در نقاط مختلف استان خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرارسیدن عید قربان از برپایی نماز عید قربان در شهرکرد و دیگر نقاط استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و اظهار کرد: نماز عید در مرکز استان، فردا از ساعت ۷ به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، نماینده ولی فقیه در استان در شبستان مصلی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری ادامه داد: نماز عید قربان در تمامی میعادگاه‌ها اعم از مساجد، امامزادگان و سایر محل‌هایی که از حضور روحانی مستقر و طرح هجرت و ائمه جمعه و جماعات برخوردارند، برگزار خواهد شد.

وی با دعوت از عموم مردم مؤمن و همیشه در صحنه استان برای شرکت در این برنامه معنوی، گفت: هم‌زمان با برپایی نماز عید قربان، تمهیدات جمع‌آوری نذورات مردم از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی پیش‌بینی شده که مردم نیک‌اندیش می‌توانند نذورات خود را به این پایگاه‌ها اهدا کنند.

