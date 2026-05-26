حجتالاسلام والمسلمین محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرارسیدن عید قربان از برپایی نماز عید قربان در شهرکرد و دیگر نقاط استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و اظهار کرد: نماز عید در مرکز استان، فردا از ساعت ۷ به امامت حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، نماینده ولی فقیه در استان در شبستان مصلی امام خمینی (ره) برگزار میشود.
مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری ادامه داد: نماز عید قربان در تمامی میعادگاهها اعم از مساجد، امامزادگان و سایر محلهایی که از حضور روحانی مستقر و طرح هجرت و ائمه جمعه و جماعات برخوردارند، برگزار خواهد شد.
وی با دعوت از عموم مردم مؤمن و همیشه در صحنه استان برای شرکت در این برنامه معنوی، گفت: همزمان با برپایی نماز عید قربان، تمهیدات جمعآوری نذورات مردم از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی پیشبینی شده که مردم نیکاندیش میتوانند نذورات خود را به این پایگاهها اهدا کنند.
