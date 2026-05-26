مازندران دیار نجابت و الگوی زیست مؤمنانه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی ظهر سهشنبه در جلسه ستاد ساماندهی سواحل شمال گفت: مازندران سرزمین مخترعان و دیار مردمانی است که مهربانی را زندگی میکنند.
یونسی افزود: مردم مازندران الوهیت ایرانیاسلامی را نه در شعار، بلکه در سبک زندگی خود معنا کردهاند و در روزگاری که جوانی بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازسازی اعتماد، تقویت سرمایه اجتماعی و آرامش روانی است، حضور شخصیتهای ملی و مسئولان ارشد در استان ما صرفاً یک سفر اداری نیست، بلکه پیامی روشن از جنس امید و انسجام اجتماعی به همراه دارد.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه عالمانه به مسائل اجتماعی تصریح کرد: نگاه عمیق و کارشناسانه شما و همه دوستان در حوزه مسائل اجتماعی میتواند منشأ تصمیمات بزرگ، اتفاقات ماندگار و گشایشهای مؤثر برای این استان باشد. مازندران با همه ظرفیتهای عظیم انسانی، فرهنگی و اجتماعی خود، همچنان تشنه نگاههای عمیق، میدانی و تحولآفرین است.
استاندار مازندران در پایان خطاب به مهمانان و مسئولان حاضر در جلسه اظهار داشت: امروز حضور شما عزیزان در مازندران، صدایی است که درد جامعه را میشنود؛ نگاهی است که مردم را میبیند و اندیشه ایران را از مسیر اجتماعی جستجو میکند. به مازندران، به سرزمین باران خوش آمدید؛ به دیاری که قلبش برای ایران میتپد.
