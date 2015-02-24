مازندران مهد تمدن هزاران ساله/ محلات آلوده برچیده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی صبح سه شنبه در شورای اداری استان افزود: مازندران مهد تمدن هزارن ساله، دیار علویان و محبان اهل بیت (ع)، سرزمین دانشوران بزرگ جهانی در عرصه های مختلف است.

وی عنوان کرد: مازندران جایگاه دماوند استوار، پهنه درختان سبز و زادگاه هزاران خونین کفن دفاع مقدس، سرزمین مرزبان نامه، قابوسنامه، زادگاه نیما و این شهر آشوب ساوری و صدها دانشمند طبری است.

یونسی گفت: یکی از رازهای ماندگاری فرهنگ و آیین بومی و محلی، داشتن فرهنگ کهن است و مازندران همیشه موحد و خداپرست بوده و از ارزشهای والای شیعی برخوردار بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران گفت: پرفسور محسن جهانشاهی، قاسم علیزاده، کوروش نذری، احمدعلی عنایتی از جمله مشاهیر معاصر استان بوده و در عرصه قهرمانی و ورزشی نیز نام آوران زیادی دارد.

تدوین برنامه های فرهنگی استان

وی بیان کرد: تدوین برنامه های فرهنگی استان و ابلاغ آن به کلیه دستگاههای فرهنگی مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری ازجمله اقدامات است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران یادآور شد: برگزاری کنگره بین المللی ناصر کبیر، برگزاری کنگره شهدای استان، برگزاری کنگره ابن شهر آشوب، جشنواره بین المللی فیلم وارش، نمایشگاه سراسری کتاب استان، نامه ای به امام رضا (ع)، کنگره شعر علوی، فیلم های کوتاه یاس، تدوین کتابچه شمیم یاس از دیگر برنامه های فرهنگی استان بوده است.

وی گفت: تهیه و تدوین کتابچه سبک زندگی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد و سایر مجموعه های فرهنگی از دیگر تلاشهاست.

یونسی افزود: در حوزه سازمانهای مردم نهاد نیز طبق تاکیدات برای تقویت سازمانها تلاش شده است و این سازمانها از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران تصریح کرد: برگزاری بزرگترین گردهمایی سازمانهای مردم نهاد از مهمترین برنامه در این بخش بوده است.

تشکیل کمیته ساماندهی فضاهای مجازی/ طلاق مهمترین آسیب مازندران

وی با بیان اینکه کمیته ای برای ساماندهی فضاهای مجازی تشکیل شده، گفت: یکی از مشکلات قابل توجه استان، پدیده طلاق است و اگر هم اندیشمندان برای رفاه جامعه به میدان نیاید، این پدیده آسیب جدی به اجتماع وارد می کند.

علیرضا یونسی با تاکید بر تدوین راهکارهایی برای کاهش معضل طلاق خواستار برنامه ریزی مناسب در این زمینه شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران گفت: طبق بررسیهای صورت گرفته، یکی از مشکلات موثر در آسیبهای اجتماعی، پدیده اعتیاد، مواد مخدر و محلات آلوده است.

محله آلوده در مازندران نداریم

وی گفت: در مازندران در سالهای قبل محلات آسیب پذیر بتدریج شکل گرفت و در استان ۳۰ محله آلوده وجود داشت گه با بکارگیری توان همه مسئولان، همه محلات آلوده ساماندهی شدند.

علیرضا یونسی یادآور شد: امروز در مازندران محله آلوده با مولفه های مدنظر نداریم و بررسیها موید این است که برخی محلات آلوده به سمت بهسازی فیزیکی نیز رفته است.

معاون سیاسی امنیتی استاندارمازندران گفت: محله آلوده عباس آباد نکا به عنوان پایلوت پاکسازی مناطق آلوده در کشور معرفی شد.

وی با بیان اینکه برای نظارت مناطق مختلف استان از طریق سیستم نرم برنامه داریم گفت: حتی ۲۰ روستای استان در آمل به دوربین نظارت مجهز شدند.

کاهش ۵۲ درصدی غریق در مازندران

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران به اقدامات حوزه دریا اشاره کرد و گفت: اولین بار در استان با اقدامات صورت گرفته، شمار غریق در استان ۵۲ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: امسال بودجه ای برای بهسازی سواحل در اختیاراستان قرار داده شد و در هشت شهرستان استان، سواحل به سمت زیباسازی پیش خواهد رفت.