به گزارش خبرنگار مهر ،حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست هم‌اندیشی و تبیین برنامه‌های راهبردی توسعه فناوری در پارک‌های علم و فناوری با تبریک اعیاد قربان و غدیر، بر لزوم جهش در حوزه فناوری و مدیریت پارک‌های علم و فناوری تأکید کرد .

وی با اشاره به سابقه تأسیس پارک‌های علم و فناوری که حدود دو دهه پیش با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آغاز شد، گفت: این پارک‌ها رشد و توسعه لازم را تاکنون نداشته‌اند و لزوم یک جهش در حوزه فناوری و مدیریت پارک‌ها احساس می‌شود.

وزیر علوم با تأکید بر لزوم تمرکز بر حوزه فناوری برای آینده ایران افزود: ما می‌توانیم عقب‌ماندگی در برخی بخش‌های فناوری و نوآوری کشور را جبران کنیم و زمان‌های از دست رفته را بازگردانیم.

تشکیل کارگروه حمایت از شرکت‌های آسیب‌دیده

سیمایی صراف از تشکیل کارگروه مشترک با معاونت علمی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک‌ها که در جنگ آسیب دیده‌اند خبر داد و از مدیران پارک‌ها خواست این موضوع را جدی بگیرند.

وی همکاری بین پارک‌ها و دانشگاه‌ها را بسیار ضروری خواند و تصریح کرد: این همکاری منجر به همافزایی می‌شود و مدیران دانشگاه‌ها باید احساس کنند که پارک به ارتقا و کیفیت دانشگاه و حرفه‌ای‌تر شدن دانشجویان و آینده شغلی آنها کمک می‌کند.

وزیر علوم با اشاره به روحیه همدلانه روسای دانشگاه‌ها با پارک‌ها، این فضا را یک غنیمت خواند.حمایت از پایان‌نامه‌های مسئله‌محور و احداث ۱۰ برج فناوریسیمایی صراف با اشاره به مفاد تفاهم‌نامه امضا شده گفت: این تفاهم‌نامه پشتوانه عظیمی برای تجاری‌سازی محصولات مراکز رشد و دستاوردهای دانشجویان و حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی است که در راستای حل مسائل کشور و صنعت هستند.

وی از حمایت برای احداث ۱۰ برج فناوری خبر داد که ارزش آن به ۷ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و آن را حمایتی بزرگ در شرایط کنونی کشور دانست.

تأکید بر نگاه استانی و خلاقیت مدیران

وزیر علوم با اشاره به رویکرد رئیس‌جمهور به استانداران مبنی بر رئیس‌جمهور استانی فکر کنید گفت: ایشان می‌خواهند انگیزه دهند که شما همه‌کاره هستید و خلاقیت به خرج دهید.

وی از مدیران پارک‌ها خواست ضمن استفاده از اعتبارات مالیاتی و رفع موانع اداری، خلاقانه عمل کرده و برای حمایت از شرکت‌های آسیب‌دیده ایده بدهند.

سیمایی صراف از مدیر عامل مجموعه مسکن‌گستر به عنوان سرمایه‌گذار خوب در این پروژه‌ها و از همه همکاران مستقر در پارک‌های علم و فناوری قدردانی کرد.

وی در پایان با اشاره به همدلی و انسجامی که پس از جنگ در کشور افزایش یافته، گفت: ان‌شاءالله این خسارت‌ها را به نحو احسن جبران می‌کنیم و نه تنها بازسازی بلکه بهسازی کشور را با سرعت رشد و توسعه دنبال خواهیم کرد.