  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

تشکیل کارگروه ویژه برای حمایت از شرکت‌های آسیب‌دیده در جنگ

تشکیل کارگروه ویژه برای حمایت از شرکت‌های آسیب‌دیده در جنگ

وزیر علوم از تشکیل کارگروه ویژه برای حمایت از شرکت‌های آسیب‌دیده در جنگ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ،حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست هم‌اندیشی و تبیین برنامه‌های راهبردی توسعه فناوری در پارک‌های علم و فناوری با تبریک اعیاد قربان و غدیر، بر لزوم جهش در حوزه فناوری و مدیریت پارک‌های علم و فناوری تأکید کرد .

وی با اشاره به سابقه تأسیس پارک‌های علم و فناوری که حدود دو دهه پیش با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آغاز شد، گفت: این پارک‌ها رشد و توسعه لازم را تاکنون نداشته‌اند و لزوم یک جهش در حوزه فناوری و مدیریت پارک‌ها احساس می‌شود.

وزیر علوم با تأکید بر لزوم تمرکز بر حوزه فناوری برای آینده ایران افزود: ما می‌توانیم عقب‌ماندگی در برخی بخش‌های فناوری و نوآوری کشور را جبران کنیم و زمان‌های از دست رفته را بازگردانیم.

تشکیل کارگروه حمایت از شرکت‌های آسیب‌دیده

سیمایی صراف از تشکیل کارگروه مشترک با معاونت علمی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک‌ها که در جنگ آسیب دیده‌اند خبر داد و از مدیران پارک‌ها خواست این موضوع را جدی بگیرند.

وی همکاری بین پارک‌ها و دانشگاه‌ها را بسیار ضروری خواند و تصریح کرد: این همکاری منجر به همافزایی می‌شود و مدیران دانشگاه‌ها باید احساس کنند که پارک به ارتقا و کیفیت دانشگاه و حرفه‌ای‌تر شدن دانشجویان و آینده شغلی آنها کمک می‌کند.

وزیر علوم با اشاره به روحیه همدلانه روسای دانشگاه‌ها با پارک‌ها، این فضا را یک غنیمت خواند.حمایت از پایان‌نامه‌های مسئله‌محور و احداث ۱۰ برج فناوریسیمایی صراف با اشاره به مفاد تفاهم‌نامه امضا شده گفت: این تفاهم‌نامه پشتوانه عظیمی برای تجاری‌سازی محصولات مراکز رشد و دستاوردهای دانشجویان و حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی است که در راستای حل مسائل کشور و صنعت هستند.

وی از حمایت برای احداث ۱۰ برج فناوری خبر داد که ارزش آن به ۷ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و آن را حمایتی بزرگ در شرایط کنونی کشور دانست.

تأکید بر نگاه استانی و خلاقیت مدیران

وزیر علوم با اشاره به رویکرد رئیس‌جمهور به استانداران مبنی بر رئیس‌جمهور استانی فکر کنید گفت: ایشان می‌خواهند انگیزه دهند که شما همه‌کاره هستید و خلاقیت به خرج دهید.

وی از مدیران پارک‌ها خواست ضمن استفاده از اعتبارات مالیاتی و رفع موانع اداری، خلاقانه عمل کرده و برای حمایت از شرکت‌های آسیب‌دیده ایده بدهند.

سیمایی صراف از مدیر عامل مجموعه مسکن‌گستر به عنوان سرمایه‌گذار خوب در این پروژه‌ها و از همه همکاران مستقر در پارک‌های علم و فناوری قدردانی کرد.

وی در پایان با اشاره به همدلی و انسجامی که پس از جنگ در کشور افزایش یافته، گفت: ان‌شاءالله این خسارت‌ها را به نحو احسن جبران می‌کنیم و نه تنها بازسازی بلکه بهسازی کشور را با سرعت رشد و توسعه دنبال خواهیم کرد.

کد مطلب 6841820
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها