به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، محمدتقی جلیلی بهابادی، مدیرکل درآمد و هزینه صندوق بازنشستگی کشوری، در نشست تخصصی کارگروه فنی، درآمد و هزینه که با حضور مدیران ستادی و مدیران استانی مناطق شمال و شمال‌غرب کشور برگزار شد، ضمن اشاره به اهمیت مدیریت بهینه منابع، گفت: توسعه سیستم های عملیاتی و هوشمندسازی سیستم ها، مورد تاکید معاونت فنی و از اهداف استراتژیک اداره کل درآمد و هزینه است تا شاهد بهبود سرعت و کیفیت ارائه خدمت به ذی نفعان صندوق باشیم.

وی در همین راستا افزود: در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ اقدامات اساسی در حوزه سیستم شاغلین، تکمیل و بهره برداری از سیستم ثبت درخواست خویش فرمایی، شروع طراحی سیستم آنلاین درخواست انتقال سوابق از سایر صندوق‌ها که به زودی به بهره برداری خواهد رسید؛ صورت گرفته است

به گفته جلیلی بهابادی، طراحی سیستم انتقال کسور بازنشستگی به سایر صندوق‌ها و دیگر اقدامات زیربنایی انجام شده است و در سال ۱۴۰۵ نیز همین مسیر استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات در دست پیگیری خواهد بود.

در ابتدای این نشست، محمد سلیمانی مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری، با تأکید بر اهمیت یکپارچه‌سازی رویه‌های فنی در سراسر کشور، اظهار داشت: تلاش ما در ستاد بر این است که با شناسایی چالش‌های اجرایی در استان‌ها، فرآیندهای فنی را به سمت شفافیت و سرعت بیشتر هدایت کنیم تا بازنشستگان در کوتاهترین زمان ممکن از خدمات بهره‌مند شوند.