  1. استانها
  2. یزد
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

کنگره علامه ملاعبدالله بهابادی فرصتی برای تبیین ظرفیت‌های بهاباد

کنگره علامه ملاعبدالله بهابادی فرصتی برای تبیین ظرفیت‌های بهاباد

یزد - فرماندار بهاباد با تأکید بر اهمیت برگزاری کنگره علامه ملاعبدالله بهابادی گفت: این رویداد باید به بستری برای معرفی ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و تاریخی شهرستان بهاباد تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری، صبح دوشنبه در جلسه کمیته‌های شهرستانی کنگره علامه ملاعبدالله بهابادی، بر اهمیت این رویداد به عنوان گامی مؤثر در پاسداشت مفاخر علمی و هویتی شهرستان تأکید و خواستار تبدیل آن به بستری پایدار برای معرفی ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و تاریخی بهاباد شد.

فرماندار بهاباد با اشاره به اینکه آثار و دستاوردهای کنگره نباید محدود به زمان برگزاری مراسم باشد، اظهار کرد: این رویداد باید زمینه‌ساز تولید محتوا، پژوهش‌های علمی و معرفی شایسته شخصیت برجسته علامه ملاعبدالله بهابادی به جامعه علمی کشور شود.

وی بر لزوم تعامل، هم‌افزایی و ایفای نقش فعال تمامی کمیته‌ها در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر مصوبات و برنامه‌های مصوب شد.

این جلسه با حضور جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، به تعیین مسئولان کمیته‌های شهرستانی کنگره و بررسی شرح وظایف هر یک اختصاص داشت.

در پایان، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد علمی و فرهنگی تأکید شد.

کد مطلب 6846829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها