به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری، صبح دوشنبه در جلسه کمیتههای شهرستانی کنگره علامه ملاعبدالله بهابادی، بر اهمیت این رویداد به عنوان گامی مؤثر در پاسداشت مفاخر علمی و هویتی شهرستان تأکید و خواستار تبدیل آن به بستری پایدار برای معرفی ظرفیتهای علمی، فرهنگی و تاریخی بهاباد شد.
فرماندار بهاباد با اشاره به اینکه آثار و دستاوردهای کنگره نباید محدود به زمان برگزاری مراسم باشد، اظهار کرد: این رویداد باید زمینهساز تولید محتوا، پژوهشهای علمی و معرفی شایسته شخصیت برجسته علامه ملاعبدالله بهابادی به جامعه علمی کشور شود.
وی بر لزوم تعامل، همافزایی و ایفای نقش فعال تمامی کمیتهها در اجرای برنامههای پیشبینیشده تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر مصوبات و برنامههای مصوب شد.
این جلسه با حضور جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، به تعیین مسئولان کمیتههای شهرستانی کنگره و بررسی شرح وظایف هر یک اختصاص داشت.
در پایان، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد علمی و فرهنگی تأکید شد.
