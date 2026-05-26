به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر سه شنبه در بازدید از یک گلخانه در میامی توسعه کشت گلخانه ای را در دستور کار سیاست های مدیریتی جهاد کشاورزی این شهرستان دانست و افزود: بر اساس همین رویکرد توسعه کشت گلخانه‌ای در دستور کار است.

وی گسیل کشاورزی سنتی به سمت محیط‌های کنترل شده را یک ضرورت برشمرد و ادامه داد: این اقدام ارتقا بهره وری و مدیریت منابع آبی را به همراه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی میامی با اشاره به اینکه محدودیت منابع آبی می طلبد تا به سمت مدیریت هر چه بهتر در حوزه کشاورزی گام برداریم، توضیح داد: با توجه به این موضوع اجرای پروژه های توسعه گلخانه‌ای از نظر فنی و زیرساختی در دست اجرا است.

حسینی پیشرفت پروژه‌های توسعه‌ای کشاورزی میامی را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: استفاده از سیستم نوین آبیاری، مدیریت هوشمند اقلیم و افزایش کیفیت تولید در حوزه کشاورزی میامی مورد تاکید است.

وی با اشاره به اینکه می‌کوشیم تا فرآیند صدور مجوزها تسهیل شود، اضافه کرد: بهره‌گیری از تسهیلات بانکی بستر مناسبی برای توسعه کشت گلخانه ای فراهم می کند.