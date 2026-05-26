به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی ظهر امروز (سه‌شنبه ۵ خردادماه) در نشست خبری با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: انتخابات این دوره از هیئت‌رئیسه مجلس با توجه به محدودیت‌هایی که به لحاظ امنیتی وجود داشت، در صحن علنی برگزار نشد.



وی افزود: با توجه به تجربه ۱۶ سال حضورم در مجلس، به اعتقاد بنده انتخابات روز گذشته هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی بهترین انتخابات برگزار شده هیئت رئیسه مجلس بود.



سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه نمایندگان به جز ۶ نفر، در انتخابات هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی شرکت کردند که برخی از این افراد از جمله آقای اسلام‌دوست به دلیل فوت پدرشان عذر موجه داشتند.



نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حجت‌الاسلام حمید رسایی نیز روز گذشته در محل اخذ رأی حاضر شد اما رأی نداد. درباره چهار نماینده دیگر هم که در انتخابات شرکت نکردند، نمی‌توانم قضاوت کنم و شاید آنان نیز عذر موجه داشته‌اند. در مجموع ۲۷۹ نماینده از ۲۸۵ نماینده مجلس در انتخابات هیئت رئیسه مجلس شرکت کردند که نشان‌دهنده مشارکت حداکثری نمایندگان است.



لاهوتی با اشاره به نحوه برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس، گفت: در انتخابات‌های گذشته که به صورت کاغذی برگزار می‌شد، معمولاً رودربایستی‌هایی وجود داشت اما انتخابات اخیر کاملاً متفاوت، شفاف و مطلوب بود. این انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد و بنده به عنوان ناظر بر فرآیند انتخابات، صحت کامل آن را تأیید می‌کنم.



وی افزود: در شمارش آرا نیز شفافیت کامل وجود داشت و خوب است که این شیوه برای انتخابات‌های آینده هیئت‌رئیسه مجلس نیز ادامه یابد.

برای برگزاری متفاوت انتخابات هیئت رئیسه اذن رهبری را گرفتیم

عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در اجلاسیه اول هیئت‌رئیسه مجلس دوازدهم مشکلاتی در شمارش آرا ایجاد شد و مجبور شدیم چند بار آرا را بازشماری کنیم، بنابراین باید به سمت برگزاری انتخابات الکترونیکی حرکت کنیم.

لاهوتی درباره علت عدم برگزاری جلسات مجلس در صحن علنی، تأکید کرد: برخلاف برخی شائبه‌ها، به طور قاطع اعلام می‌کنم که این موضوع بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و دلیل دیگری ندارد. البته مجلس تعطیل نیست و جلسات صحن مجلس به صورت مجازی برگزار می‌شود و جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، انتخابات هیئت‌رئیسه باید در جلسه علنی برگزار شود اما به دلیل ملاحظات امنیتی و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، امکان برگزاری جلسه علنی وجود نداشت؛ از این رو برای برگزاری انتخابات در محلی غیر از صحن علنی، از رهبر معظم انقلاب اذن گرفته شد و این اتفاق انجام شد.

هنوز وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع به مجلس معرفی نشده است

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره معرفی گزینه‌های وزارت اطلاعات و وزارت دفاع به مجلس، اظهار کرد: تاکنون دولت گزینه‌ای برای تصدی این دو وزارتخانه معرفی نکرده است.



وی ادامه داد: طبق قانون، سرپرست می‌تواند تا سه ماه مسئولیت وزارتخانه را برعهده داشته باشد و برای ادامه بیش از سه ماه، نیاز به اذن مقام معظم رهبری وجود دارد.

لایحه بودجه امسال باید اصلاح شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به لزوم اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایط عادی و غیرجنگی تصویب شد اما پس از آن شرایط جنگی پیش آمد، بنابراین بودجه حتماً نیازمند اصلاح است. اکنون با افزایش درآمد نفتی و در مقابل کاهش درآمدهای مالیاتی مواجه هستیم و این موارد باید در اصلاحیه بودجه لحاظ شود.



وی افزود: جای نگرانی وجود ندارد و باید بخشی از هزینه‌های غیرضروری حذف شود. همچنین تاکنون از ظرفیت مولدسازی به خوبی استفاده نکرده‌ایم و لازم است از این ظرفیت بهره بیشتری گرفته شود.



لاهوتی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که دولت لایحه اصلاح بودجه را به مجلس ارائه کند.

مبلغ کالابرگ افزایش خواهد یافت

وی درباره احتمال افزایش رقم کالابرگ، اظهار کرد: در حال حاضر، هزار همت برای اعطای کالابرگ پیش‌بینی شده و سازمان برنامه و بودجه بر اساس قانون، اعتبار آن را تخصیص می‌دهد. اگر قرار باشد اعتبار کالابرگ افزایش یابد، باید اصلاحیه بودجه به مجلس ارائه شود تا امکان تخصیص اعتبار بیشتر فراهم شود. البته در نهایت مبلغ کالابرگ افزایش خواهد یافت.

تنگه هرمز بازدارنده‌تر از بمب اتم است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه‌ای و دیپلماسی کشور، اظهار کرد: نیروهای مسلح و میدان کاملاً آماده هستند و در کنار آن باید به نیروهای دیپلماسی کشور نیز اعتماد کنیم. در جنگ اخیر، مردم ایران برنده بودند و طبیعی است که دستگاه دیپلماسی تلاش کند توافق احتمالی آینده بهتر از توافق‌های قبلی باشد.



سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی افزود: آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران در کشورهای مختلف از جمله عراق، از اهمیت بالایی برخوردار است.



وی در ادامه، گفت: همچنین در این مدت برای دنیا ثابت شد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال ساخت بمب اتم نبوده و نیست. البته امروز بمب اتم دیگر سلاح بازدارنده محسوب نمی‌شود و تنگه هرمز بازدارندگی بیشتری دارد.

وی درباره راهکارهای مقابله با محاصره دریایی نیز گفت: به طور میانگین ۶۰ میلیون تن واردات و ۵۰ میلیون تن صادرات داریم و نباید همه ظرفیت واردات و صادرات کشور را در جنوب کشور متمرکز کنیم. باید از ظرفیت دریای خزر بیش از گذشته استفاده شود و استراتژی کشور در این حوزه تغییر کند.



لاهوتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد پایانه صادراتی کشور در خارک متمرکز است، در حالی که باید از سایر ظرفیت‌های کشور نیز بهره بگیریم. همچنین نباید گاز مورد نیاز شمال کشور را از جنوب تأمین کنیم و لازم است از ظرفیت‌های مناطق شمالی استفاده شود.



نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره تغییر ساعت رسمی کشور برای مدیریت مصرف انرژی، اظهار کرد: ظرفیت اسمی تولید برق کشور ۹۳ هزار مگاوات است اما در عمل حدود ۸۰ هزار مگاوات وارد مدار می‌شود. در برنامه هفتم توسعه نیز پیش‌بینی شده ظرفیت اسمی برق ۳۰ هزار مگاوات افزایش یابد که دولت در این زمینه عملکرد خوبی داشته است.



وی ادامه داد: در اوج مصرف، بین ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات کمبود برق داشتیم. البته امسال نگرانی خشکسالی وجود ندارد، اما همه مردم باید بهینه‌سازی مصرف انرژی را در اولویت قرار دهند. همچنین ضرورتی ندارد دولت، برق صنایع بزرگ را تأمین کند و این صنایع می‌توانند خودشان برق مورد نیازشان را تولید کنند. اگر مردم همراهی کنند، امسال قطعی برق خانگی نخواهیم داشت.



لاهوتی درباره تغییر ساعت رسمی کشور نیز گفت: نظر شخصی بنده این است که اگر دولت اصرار داشته باشد و مجلس نیز همراهی کند، تغییر ساعت رسمی کشور برای مدیریت مصرف انرژی اقدام مناسبی است و در بسیاری از کشورهای دنیا نیز اجرا می‌شود.