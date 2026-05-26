دوستعلی: مجلس تعطیل نیست؛ حماسه خرمشهر الگوی امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید دوستعلی، ظهر سه شنبه با حضور در جمع دانشگاهیان پیام نور استان کرمان با گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر و ضرورت همبستگی ملی در برابر جنگ ترکیبی دشمن گفت: حماسه آزادسازی خرمشهر برخاسته از ایمان و توکل به قدرت لایزال الهی بود و امروز نیز راه‌حل مشکلات کشور همین روحیه ایمانی و ملی است.

وی با اشاره به شایعات پیرامون تعطیلی مجلس شورای اسلامی، افزود: بر خلاف برخی اظهارنظرها، مجلس تعطیل نیست و نمایندگان با تمام توان در حال انجام وظایف نمایندگی هستند.

وی ادامه داد: تنها صحن علنی مجلس با توجه به نظر شورای عالی امنیت ملی کشور برگزار نمی‌شود و نمایندگان در همه عرصه‌ها اعم از کمیسیون‌های تخصصی و حوزه‌های نظارتی با قوت در حال فعالیت هستند و نه تنها میزان فعالیت‌ها کم نشده، بلکه با تلاش مضاعف ادامه دارد.

نماینده مردم کرمان و راور به توطئه‌های دشمن در جریان جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و گفت: حقیقتاً معجزه‌ای فراتر از فتح خرمشهر اتفاق افتاد و آمریکایی‌ها و بسیاری از دولت‌های منطقه از شکست قطعی ایران مطمئن بودند و آمده بودند تا کشور را ببلعند، اما ایستادگی مردم و مسئولین به همراه ابتکار عمل نیروهای مسلح مانع از فروپاشی کشور شد.

دوستعلی، افزود: به لطف خدا، این آمریکایی‌ها بودند که شکست مفتضحانه‌ای متحمل شدند و امروز در سردرگمی کامل به سر می‌برند.

وی ادامه داد: مسئولین کشور در دفاع از حقوق حقه ملت کوتاه نخواهند آمد.

وی همچنین به مسائل معیشتی دانشگاهیان اشاره کرد و گفت: تلاش می‌شود متناسب با شرایط کشور و مصوبه‌های قانونی، بیشترین همراهی صورت پذیرد؛ هرچند باید توجه داشت محدودیت‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد.

گفتنی است این نشست به همت بسیج اساتید و با حضور جمعی از اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمان برگزار شد و نماینده مجلس به سوالات حاضران نیز پاسخ داد.