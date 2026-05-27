مدیریت تجهیزات پزشکی باید تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، با اشاره به نقش کلیدی و در عین حال مظلوم حوزه تجهیزات پزشکی در زنجیره ارائه خدمات سلامت، گفت: این حوزه با وجود بضاعت محدود، مسئولیتهای بسیار سنگین و راهبردی را بر عهده دارد. یکی از چالشهای اصلی ما، عدم تمرکز در پیگیری امور بهدلیل قرارگیری این حوزه بین دو معاونت است که عملاً روند اجرای برنامهها را با کندی مواجه میکند.
وی افزود: در حال حاضر، تعیین تکلیف ستادی این موضوع در وزارت بهداشت توسط شخص وزیر ابلاغ شده است، اما در سطح دانشگاهها همچنان با تشتت آرا و روشهای سلیقهای مواجه هستیم؛ به طوری که مدل مدیریتی در دانشگاههایی نظیر اصفهان، تهران و دانشگاههای شمال کشور کاملاً متفاوت است. این عدم تمرکز باعث شده که موضوعات مهمی چون حق فنی و پیگیریهای ساختاری بهدرستی به نتیجه نرسد.
مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با ارائه آماری از حجم سرمایهگذاری در این حوزه گفت: طبق برآوردهای انجام شده، ارزش سرمایهای تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی کشور بالغ بر ۳ میلیارد دلار است. بر اساس استانداردهای جهانی، سالانه باید حدود ۵ تا ۱۰ درصد این رقم (معادل ۱۵۰ میلیون دلار) صرف تعمیر و نگهداری شود.
وی خاطرنشان کرد: اینکه بودجه نگهداشت صرفاً بر اساس تعداد تختهای بیمارستانی توزیع شود، منطقی نیست؛ چرا که سطحبندی بیمارستانها و نوع تجهیزات هایتک موجود در آنها متفاوت است و باید مدل بودجهریزی متمرکز و هوشمندانهای برای این امر تدوین شود.
علیزاده به سرفصلهای کلیدی ارتقای کیفیت خدمات، اشاره کرد و گفت: موضوعاتی همچون تعرفه خدمات تعمیر و نگهداشت، رتبهبندی و کیفیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات، آمایش و دسترسیپذیری تجهیزات و همچنین نظارت دقیق بر دوره گارانتی و خدمات پس از فروش شرکتهای واردکننده از اولویتهای اصلی اداره کل تجهیزات پزشکی است.
مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بسیاری از موفقیتهای فعلی در بیمارستانها مدیون توانمندی و ایثار انفرادی متخصصان مهندسی پزشکی است، اما نباید اجازه دهیم حجم بالای دغدغههای روزمره و پیچیدگیهای اجرایی، ما را از اصلاح ساختار کلان و ایجاد یک نظام منسجم بازدارد. ما مشتاقانه شنونده نظرات و بازخوردهای میدانی همکاران فعال در بیمارستانها هستیم تا گزارش جامع تعمیر و نگهداشت را بر اساس واقعیتهای موجود نهایی کنیم.
