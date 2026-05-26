به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه کشورمان در رابطه با نقض آشکار آتش‌بس از سوی آمریکا بیانیه ای صادر کرد. متن بیانیه به شرح زیر است:



ارتش تروریستی آمریکا در ادامه اقدامات غیرقانونی و ناموجه خود از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵، به‌ویژه موارد متعدد راهزنی دریایی علیه کشتی‌های تجاری ایرانی، در ۴۸ ساعت گذشته مرتکب نقض فاحش آتش‌بس در منطقه هرمزگان شد.



ارتکاب این اقدامات تجاوزکارانه، همزمان با روند دیپلماتیک جاری به میانجیگری پاکستان، بار دیگر بدسگالی و بدعهدی هیات حاکمه آمریکا را برای ملت ایران، مردمان منطقه و جامعه جهانی عیان کرد و نشان داد که رویکرد اصولی ملت ایران، در هر سه عرصه میدان، خیابان و دیپلماسی، مبنی بر سوء ظن عمیق نسبت به رژیم آمریکا مبتنی بر منطق و فهمی عمیق از ماهیت و عملکرد کین‌توزانه و جنایتکارانه آن در قبال مردم ایران است.



وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، این اقدامات تجاوزکارانه، که نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و نیز آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ است، را به شدت محکوم می‌کند و مسئولیت همه پیامدهای مترتب بر این اقدامات تجاوزکارانه را متوجه رژیم آمریکا می‌داند.



بدون تردید جمهوری اسلامی ایران هیچ شرارتی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و در دفاع از کیان ایران کمترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد.