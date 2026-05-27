مقام آمریکایی نقض آتش بس دوباره با ایران را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفت که ارتش این کشور، حملات جدیدی را علیه یک نقطه در تنگه هرمز انجام داده است.



این مقام آمریکایی بدون اشاره به بدعهدی کشور متبوعش در نقض آتش بس و برای توجیه این تجاوز مدعی شد که نقطه هدف قرار گرفته شده یک نقطه ای بوده که تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و کشتیرانی در تنگه هرمز بوده است.

به گزارش مهر، بامداد پنجشنبه، صدای انفجار در شهر بندرعباس از سوی ساکنان محلی گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، ماهیت این صدا مشخص نیست و هنوز هیچ‌یک از نهادهای رسمی درباره علت وقوع این صداها اظهارنظر نکرده‌اند.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که پدافند شهر بندرعباس نیز طی دقایقی برای مقابله با اهداف متخاصم فعال شد.

این دومین بار است که رژیم صهیونیستی در ۷۲ ساعت گذشته دست به نقض آتش بس با ایران می زند.

واشنگتن بامداد سه شنبه نیز حملاتی به بندرعباس انجام داد.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در غرب آسیا (سنتکام) بامداد سه شنبه تأیید کرد که نیروهای آمریکایی مجموعه‌ای از حملات را در جنوب ایران انجام دادند که به ادعای این نهاد ««حملات دفاع از خود» بوده است.

ژنرال تیم هاوکینز سخنگوی سنتکام در بیانیه‌ای مدعی شد: نیروهای آمریکایی امروز (سه شنبه) در جنوب ایران حملات دفاعی برای محافظت از نیروهای ما در برابر تهدیدهای ناشی از نیروهای ایرانی انجام دادند. اهداف شامل محل‌های پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی بود که تلاش می‌کردند مین‌گذاری کنند.

این مقام آمریکایی گفته بود که این حملات در منطقه بندرعباس انجام شده است؛ جایی که پایگاه اصلی نیروی دریایی ایران قرار دارد.

ادعاهای مطرح شده هنور مورد تایید مقامات رسمی ایران قرار نگرفته است.