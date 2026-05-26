۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۳

محمدی: رفع مشکلات اراضی فاز ۲ خاوران با جدیت دنبال می‌شود

تبریز- در نشست مشترک آخرین وضعیت اراضی فاز ۲ خاوران و مطالبات ساکنان این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز سه‌شنبه در نشست مشترک ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با ابراهیم نامداری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات و معاون حقوقی و امور مجلس این نهاد»، آخرین وضعیت اراضی فاز ۲ خاوران و مطالبات ساکنان این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که با حضور «رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی» برگزار شد، مسائل و مشکلات مرتبط با اراضی فاز ۲ خاوران و راهکارهای تسریع در تعیین تکلیف آن‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه، مهم‌ترین مطالبات اهالی فاز ۲ خاوران از جمله تعیین تکلیف وضعیت اراضی، رفع موانع موجود، تسریع در فرآیندهای قانونی و فراهم‌ سازی بستر لازم برای حل مشکلات چندین ساله ساکنان منطقه بررسی شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در این نشست بر ضرورت پیگیری مستمر مطالبات مردم و هماهنگی دستگاه‌ های مرتبط برای رفع مشکلات موجود تأکید کرد.

همچنین در این دیدار، بر استفاده از ظرفیت‌ های قانونی و تعامل میان دستگاه‌ های اجرایی و نظارتی به منظور تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اراضی فاز ۲ خاوران تأکید شد.

