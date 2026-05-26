به گزارش خبرگزاری مهر، روز سهشنبه در نشست مشترک ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با ابراهیم نامداری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات و معاون حقوقی و امور مجلس این نهاد»، آخرین وضعیت اراضی فاز ۲ خاوران و مطالبات ساکنان این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست که با حضور «رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی» برگزار شد، مسائل و مشکلات مرتبط با اراضی فاز ۲ خاوران و راهکارهای تسریع در تعیین تکلیف آنها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه، مهمترین مطالبات اهالی فاز ۲ خاوران از جمله تعیین تکلیف وضعیت اراضی، رفع موانع موجود، تسریع در فرآیندهای قانونی و فراهم سازی بستر لازم برای حل مشکلات چندین ساله ساکنان منطقه بررسی شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در این نشست بر ضرورت پیگیری مستمر مطالبات مردم و هماهنگی دستگاه های مرتبط برای رفع مشکلات موجود تأکید کرد.
همچنین در این دیدار، بر استفاده از ظرفیت های قانونی و تعامل میان دستگاه های اجرایی و نظارتی به منظور تسریع در روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با اراضی فاز ۲ خاوران تأکید شد.
