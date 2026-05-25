۴ مطالبه ویژه استاندار آذربایجان شرقی از وزیر جهاد کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست عصر دوشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ در دیدار با غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در تهران، چهار موضوع مهم حوزه کشاورزی و تأمین کالاهای اساسی استان را پیگیری کرد.

در این دیدار، استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم تأمین کالاهای اساسی به‌ویژه ذخایر استراتژیک گندم از طریق گمرکات استان تأکید کرد و خواستار تسریع در پرداخت خسارات به واحدهای آسیب‌دیده بخش کشاورزی در جریان جنگ تحمیلی سوم شد.

وی همچنین صدور مجوز صادرات تخم‌مرغ و تعیین تکلیف اراضی خاوران ۲ را از دیگر مطالبات استان در این نشست عنوان کرد.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در این دیدار با تقدیر از پیگیری‌های مدیریت استان، برای بررسی و تسریع در رسیدگی به موارد مطرح‌شده قول مساعد داد و بر تداوم تأمین کالاهای اساسی و تقویت امنیت غذایی کشور تأکید کرد.