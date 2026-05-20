۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۰

نوین: با هماهنگی ارمنستان و آذربایجان، خط ریلی جلفا-روسیه احیا شود

تبریز- نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: خط ریلی جلفا تا روسیه باید با هماهنگی ارمنستان و جمهوری آذربایجان احیا شود تا در شرایط محاصره دریایی، جایگزین مناسبی برای بنادر جنوب باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عدم وجود هماهنگی و هم‌افزایی در پایانه‌های مرزی موضوع مورد نقد در این نشست بود، اظهار کرد: ما شاهد ترافیک خودساخته‌ای در پایانه‌ها هستیم که نارضایتی کامیون‌داران و واردکنندگان را درپی داشته است.

وی افزود: احیاء و توسعه کریدورها برای واردات و صادرات ۱۱۰ میلیون تن کالا در سال نیازمند تغییر نگرش‌ها و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی در کنار تقویت دیپلماسی اقتصادی است.

نوین عنوان کرد: در این نشست با اشاره به خط ریلی جلفا تا روسیه، خواستار احیاء این مسیر با هماهنگی جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای جابجایی میلیون‌ها تن کالا در سال شدم و از وزارت راه و شهرسازی خواستم در شرایط جنگ و بحران محاصره دریایی، سراغ گزینه‌های در دسترس برای جایگزینی بنادر جنوب برود.

وی با انتقاد از بروکراسی حاکم در گمرکات و پایانه‌های مرزی، گفت: دولت مدام از تفویض اختیار به استان‌ها سخن می‌گوید اما استانداران و مدیران ما یا اختیار ندارند یا آنکه بلد نیستند از این اختیارات استفاده کنند و بدون روحیه جهادی و خطرپذیری هستند، کلید حل بسیاری از مشکلات در عملی شدن تفویض اختیارات است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تداوم بلاتکلیفی اراضی خاوران ۲، عدم ثبت‌نام متقاضیان جدید مسکن ملی، احتکار اراضی و عدم ایجاد فرصت مشارکت مردم در ساخت مسکن، گران‌سازی مسکن توسط دلالان با اعلام عدد غیرواقعی قیمت تمام شده، عدم حل مشکل واردات قریب به ۱۰ هزار کشنده و احتمال مصادره آن‌ها توسط دولت ترکیه، مطالبات کامیون‌داران در بخش مشکلات سوخت، بیمه و گرانی قطعات و ضرورت مولدسازی اموال مازاد وزارتخانه برای تامین اعتبار پروژه‌ها از دیگر مواردی بود که مورد اشاره قرار گرفت.

نوین افزود: در این نشست با اشاره به پایان مرمت باند آسیب دیده فرودگاه تبریز و استقرار تجهیزات فنی سیار، خواستار تسریع سازمان هواپیمایی کشور در صدور مجوز از سرگیری پروازها شدم و از بدعهدی راهداری در ترمیم آسفالت آزادراه تبریز-زنجان و کندی عملیات احداث پل آسیب‌دیده آن گله‌مند شدم که وزیر راه و شهرسازی قول تحقق عملیات ترمیم آسفالت و بازسازی پل را تا پایان شهریور ماه دادند.

