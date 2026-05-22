به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در خطبه های نماز جمعه این هفته تبریز با لحنی قاطع و هشدارآمیز به کاخ سفید اعلام کرد: دوران مصالحه یکطرفه به پایان رسیده است. پیشتر تأکید داشتیم که دامنه درگیری را منطقه ای نگه می داریم، اما امروز صریحاً به ترامپ می گوییم اگر تجاوزها و زیاده خواهیها تداوم یابد، جنگ را بین المللی خواهیم کرد.

امام جمعه تبریز در تشریح راهبرد نظامی جمهوری اسلامی ایران افزود: در صحنه نبرد، هر روز تاکتیک خود را عوض می کنیم تا دشمن هیچگاه احساس امنیت نداشته باشد. عملاً ثابت کردیم که اگر زیرساخت‌های ما را بزنید، زیرساخت‌هایتان را خواهیم زد. تنگه هرمز را بستیم و اجازه عبور به کشتی‌های متخاصم ندادیم و در قبال عبور، هزینه دریافت کردیم.

وی با بیان اینکه تمام خسارات جنگ از کشتی‌های متجاوز دریافت خواهد شد، هشدار داد: از امروز، فیبر نوری اینترنت بین المللی که از آب‌های ساحلی ما عبور می کند، مشمول دریافت هزینه است. در غیر این صورت، آن را قطع خواهیم کرد.

حمایت از جبهه مقاومت و هشدار به رژیم صهیونیستی

خطیب نماز جمعه تبریز در حمایت قاطع از جبهه مقاومت خطاب به رژیم صهیونیستی تصریح کرد: گفتیم با حزب الله و لبنان کاری نداشته باشید اما گوش نکردید. به زودی خواهید دید که اگر به شهادت رساندن فرماندهان مقاومت ادامه دهید، تنگه باب المندب نیز به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی بسته خواهد شد.

انتقاد از کارشکنی های درون دولتی و بلاتکلیفی اراضی خاوران

امام جمعه تبریز در بخش دیگری با انتقاد تند از برخی کارشکنی‌ها در بدنه دولت اظهار داشت: متأسفانه احساس می شود برخی افراد در دولت فعلی یا اطرافیان آن، نه تنها یاریگر موفقیت نیستند، بلکه در ساده ترین امور سنگ اندازی می کنند. نمونه آن، بلاتکلیفی اراضی فاز ۲ خاوران است. سال گذشته به مردم قول حل این معضل تا پایان خرداد داده شد. انتظار می رود ظرف یک ماه آینده تعیین تکلیف گردد تا شائبه تلاش برای ناکامی دولت از بین برود.

تأکید بر صرفه جویی و مهار تورم

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت همیشگی صرفه جویی در مصرف آب، برق و بنزین خاطرنشان کرد: نظام و کشور برای ما از هر فردی مهمتر است. دولت باید صرفه جویی را از خود، ادارات، مساجد و حسینیه ها آغاز کند. امروز هیچ وظیفه ای بالاتر از کنترل قیمت‌ها، مهار تورم و رسیدگی به سفره مردم نیست. دشمن به گرانی و نارضایتی معیشتی امید بسته است. گروه‌های نظارتی بدون اغماض با احتکارکنندگان برخورد کنند.

هشدار نسبت به ناهنجاری ها در اماکن عمومی

وی در پایان با انتقاد از برخی ناهنجاری های اجتماعی افزود: برخی تالارها، کافه ها و رستوران ها در شرایط جنگ اقتصادی، نباید با انجام منکرات و کارهای حرام، مردم را اذیت کنند و امنیت روانی جامعه را خدشه دار سازند.

حجت الاسلام مطهری اصل با سفارش خود و دیگران به تقوای الهی، مصادف شدن نماز جمعه با ایام پرفیض عرفه و عید سعید قربان را فرصتی بی بدیل برای تزکیه نفس دانست.

وی با گرامیداشت سالروز شهادت امام محمد باقر (ع)، تبیین شخصیت آن حضرت را حق بزرگی بر گردن شیعه و بشریت عنوان کرد.

امام جمعه تبریز مهمترین جهاد را جهاد با نفس و پالایش درون از رذایلی همچون کبر، حسادت، دروغ و ظلم دانست و از حضور پرشور مردم در تجمعات و مراسم سالگرد شهدای خدمت قدردانی کرد.