تشدید نظارت بر بازار میوه سمنان؛ حقوق مصرف کنندگان رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعد از ظهر سه شنبه در بازدید میدانی از میدان میوه و تره بار بازار سمنان به تشدید نظارت بر بازار تاکید کرد و افزود: رویکرد این طرح پیشگیری از تضعیف و رعایت حقوق مصرف کنندگان است.

وی به وجود اختلاف قیمت میوه و تره بار در سطح خرده فروشی ها اشاره داشت و ادامه داد: حل این موضوع مستلزم نظارت و رسیدگی دقیق تر دستگاه های مسئول است.

فرماندار سمنان با اشاره به اینکه واحدهای متخلف پلمب شده و حتی ابطال پروانه آن ها در دستور کار است، توضیح داد: در صورت مشاهده گران‌فروشی، احتکار و غیره طبق مقررات با واحد مربوط برخورد می شود.

صمیمیان به رعایت انصاف برخی از واحدهای خرده فروش نیز اشاره کرد و بیان داشت: همکاری خوب این واحدها با ستاد تنظیم بازار شایسته تقدیر است.

وی با تاکید به اینکه اولویت بر حفظ آرامش بازار است، افزود: در مجموعه مدیریتی شهرستان می کوشیم تا حق و حقوق مردم رعایت شود.