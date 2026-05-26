پرداخت کارانه و پاداش تشویقی کاهش غریق به استان ها

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی عصر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی سواحل با تأکید بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌ها برای فصل تابستان آینده، از استانداران هفت استان (به‌ویژه سه استان شمالی) خواست تا معاونت‌های سیاسی و اجتماعی خود را برای برنامه‌ریزی و سازماندهی طرح‌های غریق‌نجات وارد میدان کنند.

معاون وزیر کشور با اشاره به مشکلات منابع و بودجه، گفت: خوشبختانه وضعیت مالی در سال ۱۴۰۵ آنگونه که پیش‌بینی شده، بهتر از شرایط فعلی خواهد بود. افزایش حقوق امدادگران مطابق پیشنهاد فدراسیون اعمال می‌شود و تلاش داریم که این حقوق به‌صورت ماهانه پرداخت گردد.

وی افزود: ما هنوز مدیون نیروهای غریق‌نجات و شاغلان زحمتکش این حوزه هستیم، اما گام‌هایی برای بهبود وضعیت برداشته‌ایم. یکی از اقدامات مهم، جبران عقب‌ماندگی حقوق خردادماه است.

وی گفت:همچنین مارانه و پاداش تشویقی به شهرستان‌هایی اختصاص می‌یابد که تعداد غریق در آنها به صفر نزدیک شده باشد.

معاون وزیر کشور تأکید کرد: این پاداش هرچند ناچیز است، اما در مراسمی در مهرماه با حضور وزیر کشور و احتمالاً رئیس‌جمهور، از شهرستان‌هایی که موفق به کاهش چشمگیر تعداد غریق شده‌اند، تقدیر خواهد شد.

بطحایی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش اشاره کرد و گفت: ارسال روزانه دو پیامک هشداردهنده و آموزشی درباره «سواحل ایمن» برای مسافران ورودی به استان‌های شمالی، می‌تواند تأثیر بسیار زیادی در کاهش حوادث داشته باشد.

وی همچنین از آمادگی کامل دستگاه‌ها خبر داد و افزود: دیروز با وزیر کشور صحبت کردم و مقرر شد با هماهنگی سردار رادان، جلسه‌ای در تهران برگزار شود. اگر نگاه ما به موضوع غریق‌نجات، صرفاً یک روال روزمره اداری نباشد و همه دستگاه‌ها مسئولیت‌پذیر و خداپسندانه پای کار بیایند، در چهار ماه آینده شاهد تحول اساسی در این زمینه خواهیم بود.