به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی سواحل شمال با اشاره به وضعیت سواحل شمالی اظهار داشت: بیشترین آمار مسافران در ایام پیک سفر به استانهای مازندران و گلستان مربوط میشود.
وی با بیان اینکه توسعه نامتوازن طرحهای سواحل و ورود گردشگران به نقاط خارج از طرحهای سالمسازی، یکی از چالشهای اصلی است، تصریح کرد: متأسفانه کمبود زیرساختهای ایمن در سواحل موجب بروز تلفات جانی میشود و اقدامات پراکنده و غیرهماهنگ دستگاهها به تنهایی نمیتواند ایمنی و نجات واقعی را تأمین کند.
رئیس فدراسیون ناجیان غریق و غواصی کشور با اشاره به آمار نجاتیافتگان سال گذشته در سه استان ساحلی خاطرنشان کرد: در استان مازندران سال قبل ۸۴۲ نفر نجاتیافته رسمی ثبت شده است. همچنین در استانهای گیلان و گلستان به ترتیب ۳۱۰ نفر و ۱۶ نفر نجاتیافته داشتیم.
وی افزود: نوار ساحلی مازندران به طول ۴۷۰ کیلومتر دارای ۶ نقطه حادثهخیز شناسایی شده است و در استان گیلان با ۳۰۷ کیلومتر نوار ساحلی، ۳۶۰ نقطه حادثهخیز و ۱۴ طرح سالمسازی وجود دارد.
حیدری در ادامه با اشاره به استان گلستان یادآور شد: با وجود سه شهرستان ساحلی در این استان، استقبال گردشگران به دلیل شرایط خاص ساحل چندان بالا نیست، اما هر ساله در آببندها و دو آبشار رامیان و شیرآباد شاهد وقوع حوادث تلخی هستیم که نیازمند دقت نظر بیشتر مسئولان است.
وی مهمترین راهکارهای بهبود وضعیت سواحل را تشکیل مدیریت یکپارچه سواحل در وزارت کشور و ایجاد ستاد ساماندهی سواحل کشور دانست و گفت: مشکل اصلی تنها فصل تابستان نیست و ما نیازمند یک ساختار دائمی و منسجم هستیم. همچنین کمبود بودجه یکی از چالشهای جدی است که در چند سال اخیر با وجود افزایش چشمگیر نیروها و بهبود نسبی کیفیت کار، همچنان پرداخت به موقع حقوق ناجیان را با مشکل مواجه کرده است.
رئیس فدراسیون ناجیان غریق کشور اضافه کرد: عدم پرداخت بیمه و تأخیر در حقوق، باعث ریزش نیروهای متخصص شده و انگیزه را در میان ناجیان کاهش میدهدو در سه استان شمالی حتی محکومیتهای اجرایی نیز در این زمینه رخ داده است.
حیدری در پایان پیشنهاد کرد: افزایش نقاط ایمن و توسعه طرحهای سالمسازی سواحل به صورت الگوبرداری از نمونه موفق شهرستان آستارا که توسط بخش خصوصی راهاندازی شده در سایر استانها نظیر ساحل مکران در سیستان و بلوچستان انجام شود.
وی گفت: همچنین بهرهگیری از دوربینهای پهپاد و هوش مصنوعی برای کمک به عوامل اجرایی و مهمتر از همه، آموزش و فرهنگسازی همگانی با مشارکت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و صدا و سیما، از ضرورتهای اساسی است.
