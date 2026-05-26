۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

زلزله خفیف در مشهد

مشهد- زمین لرزه‌ای خفیف در مشهد بعدازظهر سه شنبه احساس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بعدازظهر سه شنبه زلزله‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر مشهد را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در ساعت ۱۶:۲۵:۴۷ امروز رخ داد.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۳.۱

محل وقوع: استان خراسان رضوی - حوالی مشهد

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ ، ۱۶:۲۵:۴۷

طول جغرافیایی: ۵۹.۷۳

عرض جغرافیایی: ۳۶.۴

عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۱۶ کیلومتری مشهد (خراسان رضوی)

۲۱ کیلومتری رضویه (خراسان رضوی)

۳۲ کیلومتری طرقبه (خراسان رضوی)

نزدیکترین مراکز استان:

۱۶ کیلومتری مشهد

۲۴۴ کیلومتری بجنورد

