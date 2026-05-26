زلزله خفیف در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، بعدازظهر سه شنبه زلزلهای به بزرگی ۳.۱ ریشتر مشهد را لرزاند.
این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در ساعت ۱۶:۲۵:۴۷ امروز رخ داد.
گزارش مقدماتی زمینلرزه
بزرگی: ۳.۱
محل وقوع: استان خراسان رضوی - حوالی مشهد
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ ، ۱۶:۲۵:۴۷
طول جغرافیایی: ۵۹.۷۳
عرض جغرافیایی: ۳۶.۴
عمق زمینلرزه: ۱۰ کیلومتر
نزدیکترین شهرها:
۱۶ کیلومتری مشهد (خراسان رضوی)
۲۱ کیلومتری رضویه (خراسان رضوی)
۳۲ کیلومتری طرقبه (خراسان رضوی)
نزدیکترین مراکز استان:
۱۶ کیلومتری مشهد
۲۴۴ کیلومتری بجنورد
