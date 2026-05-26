زلزله خفیف در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، بعدازظهر سه شنبه زلزله‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر مشهد را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در ساعت ۱۶:۲۵:۴۷ امروز رخ داد.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۳.۱

محل وقوع: استان خراسان رضوی - حوالی مشهد

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ ، ۱۶:۲۵:۴۷

طول جغرافیایی: ۵۹.۷۳

عرض جغرافیایی: ۳۶.۴

عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۱۶ کیلومتری مشهد (خراسان رضوی)

۲۱ کیلومتری رضویه (خراسان رضوی)

۳۲ کیلومتری طرقبه (خراسان رضوی)

نزدیکترین مراکز استان:

۱۶ کیلومتری مشهد

۲۴۴ کیلومتری بجنورد