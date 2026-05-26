۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۴

کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس شاهد در لرستان افزایش یابد

خرم‌آباد - مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان بر لزوم افزایش کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس شاهد در این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در جلسه ستاد شاهد آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت مدارس شاهد، اظهار داشت: بر مبنای رویکردهای اصلی آموزش‌وپرورش استان، افزایش کیفیت آموزشی و تربیتی در مدارس به‌ویژه مدارس شاهد و جلب رضایت خانواده‌ها و اولیا است و در همین راستا، نظارت ویژه و مستمر بر عملکرد این مدارس با همکاری همه‌جانبه ستاد شاهد آموزش‌وپرورش لرستان انجام می‌شود تا شاهد بهبود فرایندهای آموزشی و اجرایی باشیم.

وی با اشاره به جایگاه ارزشمند فرهنگ ایثار و شهادت در نظام تعلیم‌وتربیت، افزود: برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای دیدار و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی رمضان، انجام شده است تا زمینه ترویج هرچه بیشتر فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در میان دانش‌آموزان فراهم شود.

