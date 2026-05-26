کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس شاهد در لرستان افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در جلسه ستاد شاهد آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت مدارس شاهد، اظهار داشت: بر مبنای رویکردهای اصلی آموزش‌وپرورش استان، افزایش کیفیت آموزشی و تربیتی در مدارس به‌ویژه مدارس شاهد و جلب رضایت خانواده‌ها و اولیا است و در همین راستا، نظارت ویژه و مستمر بر عملکرد این مدارس با همکاری همه‌جانبه ستاد شاهد آموزش‌وپرورش لرستان انجام می‌شود تا شاهد بهبود فرایندهای آموزشی و اجرایی باشیم.

وی با اشاره به جایگاه ارزشمند فرهنگ ایثار و شهادت در نظام تعلیم‌وتربیت، افزود: برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای دیدار و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی رمضان، انجام شده است تا زمینه ترویج هرچه بیشتر فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در میان دانش‌آموزان فراهم شود.