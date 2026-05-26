به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر سه شنبه در نشست بررسی روند اجرای طرح گردشگری آشوراده اظهار کرد: توسعه گردشگری در جزیره آشوراده یکی از مطالبات دیرینه مردم گلستان بوده که طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف اجرایی نشده بود، اما اکنون با هم‌افزایی مجموعه مدیریتی استان و حضور سرمایه‌گذاران توانمند، این طرح وارد مرحله عملیاتی شده است.

وی افزود: بخش مهمی از هماهنگی‌ها و مراحل اداری پروژه طی ماه‌های اخیر انجام شده و زمینه برای حضور سرمایه‌گذار و آغاز فعالیت اجرایی در منطقه فراهم شده است.

استاندار گلستان با اشاره به بازدید میدانی سرمایه‌گذاران از ظرفیت‌های آشوراده گفت: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آمادگی خود را برای اجرای پروژه بدون اتکا به منابع دولتی اعلام کرده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای اقتصادی و گردشگری منطقه است.

طهماسبی ادامه داد: دبیرخانه تخصصی پیگیری طرح آشوراده در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان تشکیل شده و دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند روند صدور مجوزها و هماهنگی‌های لازم را با سرعت دنبال کنند تا سرمایه‌گذار بتواند در کوتاه‌ترین زمان فعالیت خود را آغاز کند.

وی با تأکید بر اینکه واگذاری عرصه ۲۲ هکتاری پروژه نهایی شده است، خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود طی هفته‌های آینده زیرساخت‌های اولیه برای استقرار سرمایه‌گذار و تجهیز کارگاه اجرایی فراهم شود تا عملیات اجرایی پروژه رسماً آغاز شود.

استاندار گلستان همچنین بر رعایت کامل ضوابط و الزامات زیست‌محیطی در اجرای این طرح تأکید کرد و گفت: حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی منطقه از اولویت‌های اصلی اجرای پروژه است و تمامی مراحل کار با نظارت دستگاه‌های مسئول انجام خواهد شد.

طهماسبی از پیش‌بینی سرمایه‌گذاری چند هزار میلیارد تومانی در فاز نخست این پروژه خبر داد و افزود: بخشی از این سرمایه‌گذاری در محدوده جزیره آشوراده و بخشی نیز در ساحل بندرترکمن انجام می‌شود و در کنار آن، پروژه‌های اقامتی، خدماتی و گردشگری نیز تعریف خواهد شد.

وی با اشاره به هماهنگی گسترده میان مدیران استان اظهار کرد: امروز فضای مناسبی برای حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری در گلستان شکل گرفته و همه دستگاه‌ها برای تسهیل روند اجرای پروژه پای کار هستند.

استاندار گلستان ابراز امیدواری کرد عملیات اجرایی طرح گردشگری آشوراده از ماه آینده آغاز شود و زمینه رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در منطقه فراهم شود.