۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۰

تحصیل ۱۲ هزار دانش‌آموز لرستانی در مدارس شاهد

خرم‌آباد - رئیس اداره شاهد و امور ایثارگران آموزش‌وپرورش لرستان از تحصیل ۱۲ هزار و ۴۷۰ دانش‌آموز این استان در مدارس شاهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی حیدروند در جلسه ستاد شاهد آموزش‌وپرورش لرستان، با ارائه گزارشی از وضعیت مدارس شاهد استان، اظهار داشت: در حال حاضر ۴۲ مدرسه شاهد در استان لرستان فعال است.

وی گفت: ۱۲ هزار و ۴۷۰ دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در این مدارس مشغول به تحصیل هستند.

رئیس اداره شاهد و امور ایثارگران آموزش‌وپرورش لرستان همچنین با اشاره به روند ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس شاهد، عنوان کرد: برای سال تحصیلی آینده، پیش‌بینی می‌شود ۵۶۰ نفر از جامعه هدف اول شامل فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان بالای ۲۵ درصد و همچنین چهارهزار و ۶۷۱ نفر از جامعه هدف دوم شامل فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان، متقاضی ثبت‌نام در مدارس شاهد استان باشند.

کد مطلب 6842038

