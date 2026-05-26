به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی حیدروند در جلسه ستاد شاهد آموزشوپرورش لرستان، با ارائه گزارشی از وضعیت مدارس شاهد استان، اظهار داشت: در حال حاضر ۴۲ مدرسه شاهد در استان لرستان فعال است.
وی گفت: ۱۲ هزار و ۴۷۰ دانشآموز در مقاطع مختلف تحصیلی در این مدارس مشغول به تحصیل هستند.
رئیس اداره شاهد و امور ایثارگران آموزشوپرورش لرستان همچنین با اشاره به روند ثبتنام دانشآموزان در مدارس شاهد، عنوان کرد: برای سال تحصیلی آینده، پیشبینی میشود ۵۶۰ نفر از جامعه هدف اول شامل فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان بالای ۲۵ درصد و همچنین چهارهزار و ۶۷۱ نفر از جامعه هدف دوم شامل فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان، متقاضی ثبتنام در مدارس شاهد استان باشند.
