به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه دو جانبه برنامه کریدورهای بوم شناختی آبی بین زاینده‌رود تا تالاب گاوخونی و تدوین طرح استانی راهبردملی تغییر اقلیم بین سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور و استانداری اصفهان عصر امروز سه‌شنبه با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در اتاق بازرگانی اصفهان امضا شد.

شینا انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در این آیین اظهار کرد: انعقاد تفاهم نامه همکاری با استانداری اصفهان در حوزه تاب آوری و سازگاری با تغییر اقلیم به فال نیک می گیریم.

وی با اشاره به قرارگیری ایران در منطقه خشک و نیم خشک جهان، تاب آوری و سازگاری با تغییر اقلیم را بسیار مهم دانست و گفت: امیدوارم این تفاهم نامه موجب اقدامات شاخصی در حوزه محیط زیست شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور ثبت ذخیره گاه زیست کره دالانکوه- قمیشلو را در شبکه جهانی ذخایر یونسکو را رویدادی بسیار مبارک خواند و گفت: تاکنون سیزده ذخیره گاه زیست کره ایران ثبت در یونسکو ثبت شده و با این اتفاق چهاردهمین ذخیرهگاه جهانی را خواهیم داشت؛ البته اصفهان شهر جهانی است اما این موضوع نیز توجه جهانیان را علاوه بر جاذبه‌های تاریخی و فردی به طبیعت این استان معطوف می کند.

انصاری ادامه داد: پروژه‌های شاخصی که امروز در شاهین‌شهر اصفهان افتتاح شد، با توجه به مسائل و چالش هایی که ما در حوزه محیط زیست داریم می تواند، بسیار کمک کننده باشد.

لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین همراه روش‌های سنتی

وی ادامه داد: ۲ پروژه در حوزه بازچرخانی آب یکی در حوزه تصفیه پساب شهری و دیگری در حوزه پساب صنعتی در شاهین شهر افتتاح شد که با توجه به محدودیت منابع آب به خصوص در استان اصفهان و مصارفی که داریم بازچرخانی تصفیه فاضلاب ها و همینطور مدیریت بهینه منابع آب موثر خواهد بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کنار دانش سنتی برای ارزش گذاری آب، گفت: لازم است در حوزه کشاورزی هم مصرف متعارفی داشته باشیم؛ همه این ها می تواند به ما کمک کند و آن میراثی که از نیاکان ما به جای مانده تجربه شهرهای تاب آور و استفاده پایدار از منابع قنات یا دیگر سازه‌هایی که نمونه‌های آن را در اصفهان می‌بینیم، بهره برداری کنیم.

انصاری، معماری پایدار و ساخت‌های اکولوژیک و سبز که در آن‌ها به مصارف انرژی توجه می‌شده را از جمله نمونه‌های سازگاری با اقلیم ایران در گذشته دانست و گفت: متاسفانه ما در یک دهه اخیر متاسفانه راهی را پیمودیم که حاصل آن مشکلات عدیده ای است که در محیط زیست با آن‌ها امروز مواجهیم اما امید است با الگوبرداری از پروژه‌هایی که امروز در اصفهان افتتاح شده، پروژه‌های سبز ادامه یابد.

طلوع فصلی نو در حفاظت از زیست‌بوم نصف‌جهان

در ادامه مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان با تأکید بر جایگاه تمدنی و بی‌بدیل اصفهان در تاریخ ایران، این استان را سرزمین پیوند دانایی، هنر و صنعت خواند و از آغاز مسیری نو برای حل چالش‌های محیط‌زیستی استان با بهره‌گیری از مدل‌های نوین و هم‌افزایی ملی خبر داد.

جمالی‌نژاد در ادامه به تشریح هویت تاریخی اصفهان پرداخت و گفت: اصفهان فراتر از یک جغرافیا، یک نام بزرگ در شناسنامه تمدن ایران است. اصفهانِ فلات مرکزی، سرزمین پیوند دانایی، دارالعلم، قطب تولید، هنر و صنایع‌دستی است. از شکوه میدان نقش‌جهان و مدارس تاریخی تا زاینده‌رود و صنایع بزرگ، همگی واژگان توانمندی ایرانی در ساخت یک تمدن بزرگ هستند.

وی با اشاره به جایگاه تمدنی اصفهان تصریح کرد: اصفهان بیش از ۴۰۰ سال است که دیگر پایتخت رسمی کشور نیست، اما رتبه و اعتبار آن در سطح ملی و بین‌المللی چنان است که گویی همچنان مرکز ثقل فرهنگی و هویتی است. این نشان‌دهنده ظرفیت‌های بیکران این خطه است و به همین دلیل، مسئولیت ما در قبال حفظ محیط‌زیست آن صدچندان می‌شود.

استاندار اصفهان این تفاهم‌نامه را یک الگوی نوآورانه و جدید در سطح کشور توصیف کرد و افزود: این اقدام می‌تواند به عنوان یک مدل مرجع در تمام استان‌ها تکثیر شود. ما به دنبال حل ریشه‌ای دغدغه‌های محیط‌زیستی هستیم و در جلسات آتی، با جدیت بیشتری مطالبات تخصصی این حوزه را برای رفع موانع موجود پیگیری خواهیم کرد.

فرونشست زمین تمدن اصفهان را تهدید می‌کند

در این آیین همچنین داریوش گل‌علیزاده مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان با اشاره به ثبت جهانی ذخیره‌گاه قمیشلو- دالانکوه این استان در ذخایر زیستکره یونسکو، اظهار کرد: این ذخیره‌گاه هفت شهرستان استان اصفهان و چندین منطقه تحت مدیریت محیط زیست از جمله پارک ملی قمیشلو، گلستانکوه، ستبله و دالانکوه را در بر می گیرد.

وی ذخیره‌گاه زیستکره قمیشلو- دالانکوه را ظرفیتی بسیار خوب برای توانمندسازی جوامع محلی و ایجاد منافع مشترک بین این جوامع دانست و گفت: وجود این ظرفیت‌ها عوامل تخریب را به عوامل احیا تبدیل می کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه فقر بزرگ‌ترین عامل تخریب محیط‌زیست است، افزود: دو پروژه دیگر محیط‌زیست در ۱۴ - ۱۵ خرداد همزمان با روز جهانی محیط زیست به تصویب نهایی می رسد که مسائل اساسی استان را از جمله در حوزه سازگاری با تغییر اقلیم رفع خواهد کرد.

گل علیزاده فرونشست زمین را بزرگترین معضل استان اصفهان دانست و گفت: فرونشست اگر به نقطه بدون بازگشت برسد، زمین قابل احیا نیست و این در حالی است که ۲.۵ میلیون نفر جمعیت اصفهان درگیر فرونشست بوده و تمدن این دیار را تحت تاثیر قرار داده است.